GfVip, malore improvviso durante la diretta: necessario l’intervento dei medici

Uno dei protagonisti del Grande Fratello ha accusato un malore improvviso durante la diretta dell’ultima puntata. Ecco come sta

Anche l’ultima puntata del GfVip è stata piena zeppa di colpi di scena, a partire dall’eliminazione di Patrizia Pellegrino la quale era entrata nella casa più spiata d’Italia appena un paio di settimane orsono.

Inaspettatamente infatti, l’attrice italiana ha perso il televoto in cui si è confrontata contro le due sorelle Selassiè rimaste in gioco, vale a dire Lucrezia e Jessica. Adesso invece, dopo l’estromissione dell’appena citata concorrente, in nomination sono finiti ben sei “vipponi”. Oltre a Jessica, coloro che hanno ricevuto più voti sono stati Miriana Trevisan, Maria Monsè, Katia Ricciarelli e le due ex protagoniste di “Uomini e Donne”, ossia Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Durante il corso della serata però, è accaduto un episodio che ha destato una particolare attenzione. Uno dei partecipanti già eliminati infatti, mentre si trovava in studio è rimasto vittima di un malore improvviso per il quale è stato necessario l’intervento dei sanitari.

GfVip, momenti di panico durante la diretta

La vittima dell’improvviso malore a cui facciamo riferimento è stato Nicola Pisu, protagonista di un flirt con Miriana Trevisan, la quale al giorno d’oggi sembra sempre più vicina alla new entry Biagio D’Anelli.

A raccontare ciò che è successo è stata una signora presente in studio, la quale ha riportato quello a cui ha assistito: “Ciao, sono a Cinecittà in studio del GF Vip. Volevo far sapere che Nicola Pisu ha lasciato lo studio durante la pubblicità, prima della sorpresa per Patrizia Pellegrino”, ha affermato la fonte, prima di confessare l’allontanamento di Nicola, il quale per tal motivo avrebbe ricevuto degli insulti da parte di Alfonso Signorini.

A smentire totalmente questo resoconto dei fatti è stata Patrizia Mirigliani, la mamma di Pisu, che ha spiegato il reale motivo che l’ha portato ad abbandonare la diretta: “Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del GF. Nicola sta bene! Ha avuto un malore dovuto al freddo”.

Alle parole della donna si è unito anche Nicola, che ha voluto fare un’ulteriore precisazione in merito al caso: “Ho letto che Alfonso Signorini avrebbe detto che sono uno sfi**to di M. Volevo dirvi che non è assolutamente vero nulla. Perché ieri io purtroppo non mi sono sentito benissimo. Sono andato nei camerini ed è venuto un medico a visitarmi”, questa la dichiarazione dell’ex gieffino con la quale ha spazzato via tutti i rumors che parlavano di un’accesa lite con il conduttore del reality show.