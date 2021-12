Maria Teresa Ruta, la showgirl a ruota libera: “Io adoro farlo…”

Maria Teresa Ruta ha utilizzato i suoi canali social per mostrare a tutti i suoi seguaci una cosa che lei adora fare. Ecco di che si tratta

La nota showgirl di Torino può essere definita a tutti gli effetti una veterana della tv, essendo passati ormai più di quaranta anni dal suo debutto assoluto. Mentre nel 1979 ha esordito al cinema, recitando in un episodio del film di Sergio Martino “Sabato, domenica e venerdì”, un paio di stagioni più tardi ha calcato per la prima volta il piccolo schermo.

Nel 1981 infatti, Maria Teresa ha preso parte alle riprese della trasmissione targata Rai intitolata “Buonasera con Aldo e Carlo Giuffrè”, all’interno della quale ha vestito i panni della valletta. Il medesimo ruolo lo ha assunto anche per gli anni immediatamente successivi, partecipando ad alcuni programmi tra cui ricordiamo “Gransimpatico” e “Fresco fresco”.

Nel corso della sua lunga carriera si è dedicata a svariati ambiti inerenti al mondo dello spettacolo, lavorando come conduttrice, attrice, giornalista e anche scrittrice, con la sua ultima pubblicazione che risale al 2017 dal titolo “Il giro del mondo in casseruola veg”.

Ecco cosa ama fare Maria Teresa Ruta

Negli ultimi anni, l’attività professionale della Ruta si è concentrata in particolar modo sulla tv, dove ha partecipato a diverse tipologie di programma. Tra queste troviamo anche i cosiddetti reality show, in quanto proprio nella scorsa stagione ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Maria Teresa è entrata nella casa più spiata d’Italia insieme a sua figlia Guenda, nata dalla sua relazione con Amedeo Goria, noto giornalista sportivo. Per loro si è trattata di un’esperienza particolare, ma entrambi hanno sempre affermato di avere un ricordo estremamente positivo di quel periodo.

La simpaticissima sessantunenne è una grande comunicatrice, come evidenziato anche dallo splendido rapporto che intrattiene con i suoi numerosi followers. Anche di recente infatti, ha condiviso con essi una delle cose che adora fare in questo periodo dell’anno.

Così come molti fedeli, anche Maria Teresa è un’amante dei presepi, motivo per cui ha deciso di mostrare il suo: “Vi faccio vedere una cosa… Voi avete già fatto il presepe? Io adoro farlo, infatti ne ho un altro in casa enorme che vi farò vedere!”. Al fianco di questo messaggio, l’ex gieffina ha inserito un video in cui esibisce il suo bellissimo presepe, segno di una tradizione religiosa che continua ad essere sempre accesa nel suo cuore.