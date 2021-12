Maurizio Battista, dopo la rottura sua moglie è esplosa: critiche feroci ai danni del comico

L’esilarante comico romano ha rotto con la sua compagna, la quale di recente si è scagliata in un duro attacco nei suoi confronti

Maurizio Battista è uno dei comici più affermati d’Italia al giorno d’oggi, viste le sue tante esperienze artistiche da lui accumulate nel corso della sua lunga carriera. Egli infatti, ha lavorato sia a teatro che in tv, riuscendo sempre nell’obiettivo di strappare le risate del pubblico che assiste con divertimento ai suoi spettacoli.

Di recente il cabarettista è stato ospite della trasmissione condotta sulle frequenze di Rai 2 dalla coppia formata da Simona Ventura e Paola Perego intitolata “Citofonare Rai 2”. Le due donne famose del mondo dello spettacolo sono legate da una bella amicizia, la quale esula dal loro rapporto prettamente professionale.

A partire dagli anni novanta, Maurizio si è cimentato anche nei panni di attore, partecipando alle riprese di alcune pellicole sia sul grande che sul piccolo schermo. Il suo ultimo impegno come interprete risale al 2019, quando ha recitato all’interno del film televisivo diretto da Claudio Norza dal titolo “Din Don – Una parrocchia in due”.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Le pesanti parole della moglie di Maurizio Battista

Passando al tema della sua vita privata, Maurizio ha avuto diverse donne con le quali ha messo al mondo tre figli. Dalla prima moglie ha avuto due figli, Federica e Simone, mentre dalla sua seconda consorte non ne ha avuto nemmeno uno. Con la donna con cui si trova tutt’oggi invece, il comico ha dato vita alla sua terzogenita, una bambina che si chiama Anna.

È proprio all’indirizzo di quest’ultima che, dopo la separazione con la sua compagna, Battista ha voluto scrivere una lettera pubblicata poi in seguito sui social network: “La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti”, ha affermato l’attore, ricevendo in seguito la dura replica di Alessandra Moretti, ovvero la sua ormai ex compagna.

Una volta venuta a conoscenza di questo messaggio, la Moretti ha deciso di rispondere alle parole dell’ormai ex marito: “Perché questa dichiarazione d’amore a tua figlia (che mi gioco casa non essere di tuo pugno) in cui ti dichiari il faro della sua esistenza, vacilla su tutti i punti. […] Poi manco il cuore di scriverle tu due righe per tua figlia, delle quali non comprendo l’esigenza giacché non sa neppure leggere. Sta smania di apparire ad ogni costo. Bah”.