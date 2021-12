Nina Moric, la confessione che ha sconvolto i fan: “… hanno causato la morte”

Nina Moric ha spiazzato tutti nelle ultime ore, rilasciando alcune esternazioni direttamente sui social network. Ecco cosa ha detto

La sempre splendida showgirl croata è tornata a far parlare di sé attraverso una dichiarazione pubblicata all’interno di una sua storia sulla pagina verificata di Instagram. Come ben sappiamo, Nina si è distinta sicuramente per la sua bellezza, tuttavia è anche un personaggio in grado di catturare l’attenzione grazie ad una personalità particolare.

Un’ulteriore spinta alla sua popolarità gliel’ha fornita senz’altro la relazione sentimentale che ha intrapreso insieme a Fabrizio Corona. La coppia ha celebrato il rito del matrimonio nel 2001, rimanendo sposati fino al 2007, anno in cui di comune accordo hanno deciso di separarsi.

I due sono comunque rimasti legati in qualche modo per via di loro figlio. Quest’ultimo, il cui nome è Carlos Maria, è venuto al mondo nel 2002, regalando una gioia immensa ai suoi genitori. Dopo diversi tira e molla tra l’ex re dei paparazzi e la modella, al momento sembra che abbiano ricucito il rapporto, proprio per favorire una crescita serena del loro unico erede, che al giorno d’oggi ha diciannove anni.

La dichiarazione scioccante di Nina Moric

Attualmente la Moric manca dal piccolo schermo da ormai qualche tempo, a differenza dei social network dove si dimostra sempre attiva e presente, caricando quotidianamente diversi contenuti che spesso incuriosiscono i suoi numerosi fans.

La sua ultima apparizione televisiva degna di nota risale al 2020, quando ha partecipato alle riprese di “Live – Non è la D’Urso” in qualità di ospite ricorrente. Quest’anno invece, Nina non è stata protagonista in alcuna trasmissione, assenza che i suoi seguaci hanno notato, così come hanno fatto caso alla storia da lei pubblicata su Instagram appena una manciata di ore fa.

Il messaggio caricato sui social network dall’ex di Fabrizio Corona è alquanto criptico, poiché non sappiamo bene se sia riferito a qualcosa di specifico o meno: “Ho causato sogni che hanno causato la morte. Questo è il mio crimine”, ha esordito in questo modo, prima di proseguire con le seguenti frasi.

“Ed ora la MIA paura più grande è che mi sentirò troppo a mio agio con l’idea di rimanere sola per il resto della mia vita”, ha chiosato Nina, lasciando intuire soltanto il fatto che ormai si è abituata ad essere single, motivo per cui non si immagina con nessun’altra persona al suo fianco.