Uomini e Donne, la tronista Roberta annuncia la scelta: questa volta è ufficiale

Dopo un lungo periodo di indecisione, la tronista Roberta Giusti ha annunciato di essere pronta a fare la sua scelta definitiva

Novità in vista per quel che riguarda il trono classico di “Uomini e Donne”, dove la suddetta tronista ha annunciato la sua imminente scelta. Nel frattempo l’altra tronista, Andrea Nicole, ha deciso di uscire dal programma insieme a Ciprian, il quale ha avuto la meglio sul suo sfidante Alessandro.

La scelta di Andrea Nicole tuttavia ha destato grandi polemiche in studio, soprattutto perché lei ed il suo cavaliere si sono incontrati senza avvertire la redazione del dating show. Gianni Sperti in particolare, si è dichiarato estremamente deluso dal suo comportamento, in quanto credeva di avere a che fare con una persona più corretta.

Dal suo canto la ragazza si è dimostrata triste ed amareggiata per le parole del noto opinionista di “Uomini e Donne”, tanto da trattenere a stento le lacrime. Di tutt’altro umore è invece Gemma Galgani, la storica dama torinese che ha fatto il suo ritorno in studio dopo il periodo di quarantena a cui si è sottoposta a seguito della positività al Coronavirus. La donna si è subito interessata ad un nuovo cavaliere, Leonardo, con il quale si è resa protagonista di un’esterna molto significativa.

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Roberta Giusti annuncia la sua scelta

Adesso è dunque arrivato il turno di Roberta, che per diverse settimane si è trovata al centro tra due corteggiatori, Luca e Samuele, i quali l’hanno messa in seria crisi in quanto lei ha dimostrato di trovarsi bene con entrambi.

Le rispettive esterne in effetti si sono concluse in maniera piuttosto positiva, anche se nell’ultima effettuata insieme a Samuele i due non si sono scambiati alcun bacio. Arrivati a questo punto però, per lei è giunto il momento di decidere quale tra i cavalieri faccia di più al caso suo.

Stando a quanto riferito nelle anticipazioni, riportate anche dalla pagina di Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, la bella tronista ha annunciato che la sua scelta definitiva avrà luogo nel corso della prossima settimana. Finalmente verrà risolto il dubbio che attanaglia i tanti telespettatori del dating show presentato da Maria De Filippi, ma soprattutto quello dei due cavalieri che si accingono dunque a scoprire il verdetto che presto pronuncerà Roberta.