Uomini e Donne, ex tronista rivela la sua strana ossessione: “Non sono a posto con la testa”

Un ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi ha confessato di possedere una stranissima ossessione. Scopriamo di che si tratta

Mentre il dating show targato Mediaset continua senza interruzioni il suo corso, di recente a catturare l’attenzione dei tanti telespettatori del format sono state le dichiarazioni di un ex volto del programma. Il suo nome corrisponde a quello di Ivan Gonzalez, che in passato si è seduto sul celebre trono del parterre di “Uomini e Donne”.

La sua particolare ossessione infatti, ha scatenato una lunga serie di chiacchiere e di discussioni in giro per il web, con centinaia di internauti che sono rimasti letteralmente sbalorditi da questo tipo di affermazioni rilasciate dall’ex tronista nato a Madrid.

Le sue parole sono arrivate durante il corso di un’intervista da lui concessa ai microfoni di una piattaforma digitale appartenente al gruppo Mediaset Espana. Andiamo a scoprire insieme cosa ha detto il quarantottenne originario della penisola iberica.

Ecco l’assurda ossessione di Ivan Gonzalez

I due elementi che hanno caratterizzato il suo particolare racconto sono il sesso ed il continuo contatto dell’ex tronista con il medico. Ivan infatti, ha rivelato di recarsi dal dottore svariate volte a settimana per un motivo che ha dell’incredibile.

Gonzalez, famoso in Italia anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip ed a Temptation Island, ogni volta che finisce di fare sesso accusa un fastidioso problema: “Ogni volta che faccio l’amore poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stata per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa”.

Secondo gli esperti in materia, questo tipo di disturbo è collegabile ad una specie di ipocondria, la quale gli fa credere di aver contratto qualche forma di malattia, motivo per cui è sempre pronto a telefonare al suo medico.

Per concludere, Gonzalez ha confessato che la problematica da cui è afflitto si presenta anche in altre circostanze della sua quotidianità, come ad esempio quando si trova in palestra: “Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa”, ha chiosato l’ex volto di Uomini e Donne.