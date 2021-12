GfVip, Gianmaria Antinolfi cede allo sconforto: “Svegliarmi senza di te…”

Il concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip è caduto in preda allo sconforto, a causa di una notizia per lui molto dolorosa

È ormai tutto pronto per il nuovo appuntamento settimanale con il reality show presentato per il terzo anno di fila dal direttore della rivista “Chi”, Alfonso Signorini. Quest’ultimo nelle scorse settimane ha dovuto resistere ad una serie di attacchi personali, dovuti ad alcune sue esternazioni rilasciate durante la diretta che hanno generato un forte dissenso da parte di una ampia percentuale di telespettatori.

Superato il momento di difficoltà, lo showman ha immediatamente ripreso in mano le redini della trasmissione, inserendo nel gioco diverse new entry che hanno portato una ventata d’aria fresca al format che stava vivendo una fase di stallo.

Nelle prossime ore invece scopriremo chi saranno i “vipponi” che presto abbandoneranno la casa più spiata d’Italia, in virtù dell’ormai imminente scadenza contrattuale. Uno di quelli che potrebbe dare l’addio al reality show è Aldo Montano, notizia accolta con un dolore immenso proprio da parte di Gianmaria.

Tutta la disperazione di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria, che in questi giorni si è riavvicinato improvvisamente a Sophie, appena qualche ora fa ha ricevuto una notizia che ha distrutto la sua serenità. Uno dei suoi migliori amici all’interno della casa di Cinecittà, ossia Aldo Montano, ha annunciato la volontà di lasciare il reality show.

Il campione di scherma infatti, ha intuito le intenzioni degli autori del programma in merito al prolungamento di esso, motivo per cui ha dichiarato quella che sembra a tutti gli effetti una decisione definitiva: “Se resterò qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che sei matto? Dai ma secondo te io posso restare? Comunque no, ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”.

Se il pensiero di Aldo è in parte condivisibile, vista anche la sua voglia di riabbracciare la moglie, quello che ha stupito un po’ tutti è stato il modo in cui ha reagito Antinolfi dopo l’ascolto di queste parole: “Sto soffrendo in questo momento. Il pensiero di svegliarmi la mattina qui dentro e non trovarlo mi fa crollare. Lui mi è sempre stato vicino qui dentro”.

Le sue frasi si sono rivelate estremamente profonde, al punto che verso la conclusione del suo discorso ha trattenuto a stento le lacrime: “Gli devo tanto, c’è stato in ogni momento. Non posso svegliarmi senza di te capisci?”, ha affermato Gianmaria, il quale con tali parole ha dichiarato all’Italia intera quanto sia immensa la sua stima nei confronti del suo amico.