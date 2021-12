Marina La Rosa, il dimagrimento eccessivo che desta preoccupazione: l’ex gieffina consumata dal matrimonio

A causa delle forti sofferenze emotive, Marina La Rosa ha perso tantissimi chili, diventando in tal modo sempre più magra

Marina La Rosa è stata una dei partecipanti alla prima edizione in assoluto del Grande Fratello. Proprio per tal motivo, a partire dagli albori del secolo corrente ha cominciato a diventare man mano sempre più popolare agli occhi del pubblico italiano. Grazie al suo comportamento da seduttrice, all’ex gieffina è stato attribuito il soprannome di “gattamorta”.

All’epoca della sua partecipazione alle riprese dello storico reality show, Marina cercò di avvicinarsi ad uno dei personaggi maggiormente rimasti nel cuore dei telespettatori, vale a dire il compianto Pietro Taricone. Qualche tempo dopo rispetto alla fine del gioco, La Rosa ha iniziato a dedicarsi alla recitazione.

Tra le parti serie principali a cui ha preso parte sul piccolo schermo ricordiamo “Beautiful”, “Un posto al sole” e “Carabinieri”, mentre in seguito ha collezionato anche alcune esperienze teatrali.

Il dimagrimento preoccupante di Marina La Rosa

Nel 2019 l’ex gieffina è tornata nuovamente a partecipare ad un reality, ovvero alla quattordicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Anche qui si è distinta in particolar modo, tanto da raggiungere la finale poi vinta al fotofinish dal talentuoso judoka italiano Marco Maddaloni.

Purtroppo però, il nome della quarantaquattrenne di Messina è tornato agli onori della cronaca per una vicenda piuttosto delicata. Nel 2010 è convolata a nozze con Guido Bellitti, avvocato italiano dal quale ha avuto due bambini di nome Andrea Renato e Gabriele, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2011. Il loro matrimonio è terminato qualche tempo fa, dopo circa un paio di anni in cui la coppia ha vissuto una profonda crisi.

A causa del dolore da lei provato, Marina ha perso tantissimo peso, fino a raggiungere i quarantasette chili. Per via di questo incredibile dimagrimento, molti fans dell’ex naufraga si sono spaventati. Tuttavia, su questo tema è intervenuta la stessa La Rosa attraverso un’intervista: “Quelle persone che in quest’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineato quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perché loro, evidentemente, l’inferno non l’hanno mai attraversato”.

Al giorno d’oggi si è fortunatamente ripresa, ritornando a vivere serena in modo tale da riacquistare il sorriso momentaneamente smarrito. Il merito va dato a lei stessa, che ad un certo punto si è stancata di soffrire: “A salvarmi è stato il corpo. Ero arrivata a quarantasette chili e lì mi son detta: Basta!”, ha chiosato Marina.