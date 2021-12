Pamela Prati, la disperazione della showgirl: “Una ferita che non…”

Una recente notizia ha devastato Pamela Prati, la quale durante un’intervista ha confessato tutto il suo rammarico. Ecco cos’è successo

L’affascinante showgirl italiana è intervenuta in merito ad un caso che sta facendo molto discutere l’intera penisola per via della sua drammaticità. In realtà la Prati si è sentita vicinissima alla questione di cui stiamo parlando, poiché un episodio del genere è capitato anche a lei qualche tempo fa.

Dal punto di vista artistico Pamela può disporre di un vasto repertorio, visto che nel corso della sua carriera ha lavorato come cantante, come attrice e, quando era giovanissima, anche come modella, in virtù di una bellezza mozzafiato.

Tuttavia, come ben ricordiamo, il nome della Prati è stato al centro dell’attenzione non molto tempo orsono, a causa del cosiddetto “caso Mark Caltagirone”, che nulla ha a che vedere con la sua attività professionale. Quest’ultimo sarebbe un uomo, di cui non è nota la vera identità, il quale avrebbe raggirato l’attrice sarda convincendola di avere un interesse sentimentale nei suoi confronti per poi truffarla.

Ecco le amare parole di Pamela Prati

È proprio per via del suddetto caso che la Prati si è sentita chiamata in causa, percependo la necessità di mostrare la sua vicinanza alla persona che è stata vittima a sua volta di una truffa. Stiamo parlando di Roberto Cazzaniga, un giocatore italiano professionista di pallavolo che è stato plagiato addirittura per quindici lunghi anni.

Della faccenda se ne sono occupate le “Iene”, attraverso un servizio interessantissimo che, come ha colpito la showgirl, ha attirato l’attenzione di tutta Italia. L’ex gieffina ha rilasciato un’intervista a tal proposito, andata in scena sulle pagine del settimanale “Chi”, diretto dall’attuale conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini.

“Quella brutta storia ha riaperto in me una ferita che non si è cicatrizzata del tutto”, ha confessato Pamela che, in un secondo momento, ha focalizzato il suo discorso su una particolare differenza da lei notata quando una vicenda come questa di Cazzaniga assume un interesse mediatico.

Proseguendo con l’intervista infatti, la sessantatreenne nata ad Ozieri ha spezzato una lancia a favore del suo sesso: “Se succede ad un uomo è un povero martire, se accade ad una donna famosa, o non, è una povera cretina. Le donne vengono sempre colpevolizzate ed è arrivato il momento di ribellarci a questo maschilismo imperante”.