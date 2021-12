Sophie Codegoni e la chirurgia estetica: tutta la verità sui ritocchini dell’ex tronista

Stando a quanto affermato da un’altra gieffina come lei, Sophie avrebbe fatto ampio ricorso alla chirurgia estetica. Conosciamo i dettagli

In molti la ricorderanno sul trono di “Uomini e Donne”, dove con la sua bellezza ha conquistato non solo alcuni corteggiatori del dating show, ma anche tantissimi fans che dimostrano il loro apprezzamento nei suoi confronti sui social network.

A quanto pare però, a dare un contributo alla sua bellezza sarebbero stati alcuni ritocchini, come affermato da un’altra partecipante alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi la Codegoni ha catturato l’attenzione per esser finita sotto le coperte insieme a Gianmaria Antinolfi, per poi affermare di essersi parzialmente pentita per quanto fatto.

Adesso invece, si sta parlando nuovamente di lei proprio per le suddette esternazioni di una gieffina, il cui nome corrisponde a quello di Soleil Sorge. Anche quest’ultima, così come Sophie, in passato ha preso parte alle riprese del sopracitato programma di Maria De Filippi, ma a differenza dell’ex tronista lei ha vestito i panni della corteggiatrice.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> “Mi è piombata addosso all’improvviso”: la confessione sulla malattia di Alfonso Signorini

Soleil Sorge ‘smaschera’ Sophie Codegoni

Le due protagoniste del GfVip non sono mai andate d’amore e d’accordo, anche se questa volta forse hanno oltrepassato il limite, giungendo ad un punto di non ritorno per quel che riguarda il loro rapporto. A lanciare l’attacco è stata proprio Soleil, la quale ha preso in giro l’altra gieffina e la relazione che ha con Gianmaria Antinolfi.

Dopo la risposta seccata della Codegoni, la Sorge ha deciso di rincarare pesantemente la dose: “Sei più piena di plastica che di personalità perché hai più plastica nel corpo che personalità o intelletto. È un mio parere, è inutile utilizzare questo tono da lagna”.

Con queste parole l’ex corteggiatrice ha lasciato intendere chiaramente che Sophie abbia fatto ricorso più volte all’aiuto della chirurgia estetica, preferendo concentrarsi su quest’ultima piuttosto che sviluppare una propria personalità. Come facilmente immaginabile, alle dure accuse di Soleil ha fatto seguito la replica della coinquilina.

“Se io fossi di plastica sono fatti miei, ma tu non puoi permetterti di offendere gratuitamente la gente e dirmi che io mi posso buttare nell’umido”, ha tuonato la Codegoni, prima di lanciare un’ultima frecciatina all’indirizzo dell’influencer italo americana: “Non mi facesse parlare, che io sapevo già tutto di quello che sta facendo con Alex (Belli)”.