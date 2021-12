Aida Yespica, costretta a non vedere il figlio da anni: il motivo è agghiacciante

La bellissima Aida Yespica ha rivelato di non poter vedere suo figlio da ormai un paio di anni. Andiamo a scoprire le motivazioni

Nata nel 1982 nella capitale del Venezuela, la Yespica ha esordito nel mondo dello spettacolo a ridosso del compimento della sua maggiore età, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza organizzati nel suo Paese. Nel 2003 invece è sbarcata in Italia, per l’esattezza a Milano, principale città nostrana per quel che riguarda il settore della moda.

Dopo essere comparsa nelle copertine di alcune delle riviste più note ed aver realizzato qualche calendario bollente, per la showgirl è arrivato il momento di debuttare sul piccolo schermo. La prima esperienza è arrivata nel 2003, quando ha preso parte alle riprese di “Bulldozer”, un format satirico andato in onda sulle frequenze di Rai 2.

L’anno dopo la Yespica si è consacrata, conquistando una grande popolarità nel nostro Paese per merito della sua presenza nel cast della seconda edizione de “L’Isola dei Famosi”. È proprio in questa occasione che si rese protagonista di un’accesa lite con Antonella Elia, durante la quale le due arrivarono addirittura alle mani. Nel 2009 è salpata nuovamente per le spiagge dell’Honduras, partecipando ad un’edizione vinta per la cronaca proprio dalla showgirl con cui anni prima si scontrò pesantemente.

Aida Yespica e la lontananza forzata dal figlio

La modella sud americana è mamma di un figlio che si chiama Aron, venuto al mondo nel 2008 grazie alla sua relazione sentimentale con l’ex calciatore di Serie A Matteo Ferrari. La coppia si è lasciata nel 2009, mentre in seguito Aida è convolata a nozze con un altro uomo. Il matrimonio ha avuto breve durata, per la precisione poco più di sei mesi.

Di recente la Yespica ha concesso un’intervista alla rivista settimanale “Nuovo”, sulle cui pagine ha confessato di non vedere suo figlio da ormai più di due anni. Aron ad oggi vive con suo padre negli Stati Uniti, decisione presa di comune accordo tra l’ex sportivo e la showgirl, come spiegato da quest’ultima.

“Dopo una truffa subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro”, ha rivelato Aida, che per riabbracciare il suo bambino purtroppo dovrà attendere ancora un bel po’.

“Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno”, ha concluso l’ex naufraga, sottolineando in tal modo come anche questo Natale dovrà trascorrerlo lontana dall’amore più grande della sua vita proprio come quello scorso, in cui non ha potuto vederlo per via della pandemia mondiale di Coronavirus che ha impedito la gran parte degli spostamenti.