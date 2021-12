GfVip, il marito di Manila Nazzaro sotterra Sonia Bruganelli: “Neanche fosse qualcuno di importante”

Il marito di Manila Nazzaro si è schierato al fianco di sua moglie, difendendola dagli attacchi dell’opinionista del Grande Fratello Vip

La splendida Miss Italia del 1999, tra l’altro l’unica pugliese della storia a vincere il prestigioso concorso di bellezza, al momento si trova all’interno della casa più spiata d’Italia, dove insieme a molti altri personaggi famosi sta partecipando alla sesta edizione del GfVip.

Il suo percorso finora è stato costituito da alti e bassi, tuttavia le va dato atto di essere riuscita a scongiurare il rischio della nomination in quasi tutte le occasioni in cui i “vipponi” sono stati chiamati al voto. Nel luglio del 2020 invece, la Nazzaro ha preso parte alle riprese di un altro reality show, ossia “Temptation Island”.

Manila è stata una dei concorrenti del programma condotto da Filippo Bisciglia insieme a suo marito, l’ex calciatore professionista Lorenzo Amoruso, il quale nel corso della sua carriera sportiva ha giocato nel Bari, nella Fiorentina e nel Rangers Glasgow.

Lorenzo Amoruso risponde a Sonia Bruganelli

Il botta e risposta a cui stiamo facendo riferimento è nato a seguito di una battuta sui social network della moglie di Paolo Bonolis. Dopo un rimprovero di Manila ai danni di Maria Monsè, la Bruganelli ha deciso di replicare con queste parole: “Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere, lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre”.

Tutta questa ironia graffiante dell’opinionista del Grande Fratello Vip non è andata giù al marito della Nazzaro. Lorenzo infatti, dopo aver difeso la sua splendida consorte, si è tolto anche lo sfizio di lanciare una frecciatina all’indirizzo di Sonia.

“Cara Sonia Bruganelli, almeno la mia Manila ha un suo pensiero, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta tutti tranne il suo ego smisurato, neanche fosse qualcuno di importante davvero. Del resto si è capito esplicitamente che Manila non le piace proprio”, ha tuonato l’ex calciatore di Serie A spezzando in tal modo una lancia a favore di sua moglie. Per adesso la Bruganelli non ha ancora replicato, forse per evitare di scatenare una nuova polemica, anche se la quarantasettenne romana ha già dimostrato ampiamente di non temere per nulla gli scontri.