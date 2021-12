Manuel Bortuzzo, con Lulù si è riaccesa la passione: scene a luci rosse all’interno della casa

Con grande sorpresa di tutti i telespettatori del GfVip, Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié sono tornati a regalare scene di passione

Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata finora in grado di tenere incollati milioni di italiani davanti al video, come testimoniato dall’ottimo share che la trasmissione diretta da Alfonso Signorini continua a riscuotere di settimana in settimana. Il successo del seguitissimo format è arrivato anche grazie alle numerose sorprese che i protagonisti del reality show hanno riservato al pubblico.

Una di queste è senza alcuna ombra di dubbio il riavvicinamento improvviso che di recente c’è stato tra il giovane nuotatore e Lulù. I due infatti, dopo una prima fase del programma in cui avevano imbastito una bella relazione, hanno trascorso un periodo di netto distacco, voluto soprattutto da Manuel che si è sentito in qualche modo soffocare dalle tante attenzioni della gieffina.

Tutto ad un tratto però, la situazione ha subito un nuovo ribaltone, con la coppia che sembra essere tornata a respirare aria d’amore a partire da una manciata di ore fa, quando a seguito di un episodio è esploso nuovamente il sentimento.

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié di nuovo insieme

Se pensiamo che nelle ultime puntate il giovane sportivo ha votato Lulù affinché venisse eliminata dal gioco, sembra quasi incredibile il fatto che adesso la coppia è tornata ad essere più affiatata che mai. Era stato proprio lui a dichiarare terminata la loro relazione sentimentale, utilizzando anche dei toni piuttosto aspri nei confronti della ragazza.

A Lucrezia tuttavia va dato atto di non aver mai perso la speranza, bensì ha messo in campo tutta la sua tenacia scaturita dal desiderio di conquistare il cuore di Bortuzzo. Dopo tante sofferenze e diverse lacrime versate, finalmente la Selassié è riuscita nel suo intento.

L’improvviso riavvicinamento è giunto dopo un episodio in particolare, risalente alla sera prima della diretta televisiva. Lulù infatti, ha chiesto un massaggio al sedere a Manuel, il quale non si è fatto pregare più di tanto per soddisfare il desiderio della gieffina. Grazie all’imput dettato da quella scena bollente, il nuotatore è tornato a mostrare un grande interesse verso la sua inquilina, notizia accolta con grande stupore sia da parte del pubblico ma, ancor di più, dagli altri concorrenti di questa frizzante edizione del Grande Fratello Vip.