Rosalinda Cannavò vittima di un brutto incidente: ecco cos’è successo all’ex gieffina

Rosalinda Cannavò è incappata in uno spiacevole incidente, a causa del quale ha corso un grande rischio. Scopriamo di che si tratta

La compagna di Andrea Zenga è stata purtroppo protagonista di una vicenda che, per fortuna, non è terminata nel peggiore dei modi, anche se il rischio da lei corso è stato piuttosto elevato. A spiegare nel dettaglio la situazione è stata la stessa Rosalinda, la quale ha condiviso il racconto di questa sventura insieme ai suoi followers di Instagram.

Recatasi a Milano per guardare una casa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha affermato di aver fatto fatica a trovare parcheggio, fino a quando ha adocchiato un’area di servizio in cui erano posteggiate altre automobili. A quel punto dunque, visto che si trattava di una faccenda rapida da sbrigare, la Cannavò ha parcheggiato la vettura con le quattro frecce inserite.

Quando è scesa dal veicolo insieme all’agente immobiliare è filato tutto liscio, dato che nessuno le ha detto niente. Al suo ritorno invece, ovvero una manciata di minuti più tardi, è accaduto l’impensabile.

Rosalinda Cannavò vittima di un brutto episodio

Una volta raggiunta l’auto, l’addetto alla stazione di servizio ha iniziato ad inveirle contro, ma con coraggio Rosalinda ha risposto a tono, affermando che la sua non era l’unica macchina posteggiata lì, bensì ce n’erano diverse altre.

Quando ha provato a ripartire però, si è accorta immediatamente che qualcosa non andava: “Sono andata per mettermi sulla strada per andare via e vedo tutto il parabrezza bianco. Siccome pioveva a dirotto ho pensato fosse la brina o si è appannato, quindi aziono i tergicristalli e cosa aveva fatto questo delinquente? Uno che fa un gesto del genere è un farabutto”.

A causa di questo pesante sfregio, la giovane attrice ha rischiato seriamente la sua incolumità, come esternato da lei stessa: “Mi aveva messo un prodotto grasso per farmi un dispetto su tutto il parabrezza. Non vedevo più nulla, si è appannato tutto. […] Ho rischiato di farmi male, di fare un incidente”.

Naturalmente al fianco della Cannavò si è schierato il suo fidanzato, che sempre attraverso i social ha manifestato il suo sdegno nei confronti di un personaggio come quello che ha danneggiato l’automobile della ragazza: “Un vigliacco, Rosi non vedeva niente. Una cosa scandalosa, una vigliaccata. Pensate che persone ci sono in giro. Per fortuna non si è fatto male nessuno”.