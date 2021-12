Sapete quanto guadagna Alberto Matano? Ecco il ricco patrimonio del conduttore de “La vita in diretta”

Alberto Matano è sicuramente uno dei presentatori più stimati del palinsesto nostrano. Ma quanto guadagna? Andiamo a scoprirlo insieme

Dopo alcune brevi esperienze sulla carta stampata, per Matano è arrivato ben presto l’esordio televisivo, approdando direttamente al telegiornale di Rai 1. Dapprima ha assunto il ruolo di caposervizio della redazione interni, mentre in seguito è diventato il conduttore dell’edizione delle ore 20:00.

A partire dal 2019 si è sollevato dall’incarico, scegliendo di dedicarsi anche ad altri argomenti oltre a quelli esclusivamente legati alla cronaca, alla politica e all’economia. All’interno del rotocalco da lui condotto al giorno d’oggi infatti, vale a dire “La vita in diretta”, si trattano diversi temi che spaziano dalla cultura allo spettacolo, passando naturalmente per argomenti più importanti come quelli sopracitati.

Avendo campo libero dunque, Alberto è riuscito a far emergere del tutto la sua personalità ed il suo modo di lavorare, sempre molto preciso ed attento ai minimi dettagli. Anche grazie a queste qualità, il giornalista ha conquistato il rispetto del pubblico così come quello dei vertici della Rai, i quali sono estremamente soddisfatti dell’attività svolta dal quarantanovenne originario di Catanzaro.

I guadagni di Alberto Matano

Circa un mese e mezzo fa, il giornalista ha fatto coming out attraverso una dichiarazione in diretta durante le riprese del suo programma. In relazione alla mancata approvazione del DDL Zan, con l’aggiunta dell’applauso finale da parte dei senatori che erano contrari ad esso, Alberto ha confessato di essere stato vittima in prima persona di omofobia nel periodo in cui era ancora un ragazzo.

Anche in questa occasione, la maggior parte dei telespettatori ha apprezzato il gesto del conduttore de “La vita in diretta”, complimentandosi mediante i suoi canali social per il coraggio e la determinazione mostrati. Dello stesso avviso sono stati diversi colleghi del noto presentatore, i quali hanno inviato al suo indirizzo moltissimi messaggi di stima.

Essendo uno dei presentatori maggiormente accreditati del momento, possiamo ipotizzare che anche i suoi incassi corrispondano all’importanza che il suo volto riveste per la Rai. Non si conoscono le cifre esatte, con grande dispiacere dei più curiosi, tuttavia è ipotizzabile che il suo stipendio si avvicini a quello dei colleghi più famosi della Rete. Ciò che sappiamo però, è che il tetto salariale dei giornalisti dell’emittente televisiva statale corrisponde a 240 mila euro annui, limite che con ogni probabilità Alberto potrebbe aver tranquillamente oltrepassato, per merito delle sue partecipazioni ad altri programmi, primo fra tutti “Ballando con le stelle”, dove possiede un posto d’onore all’interno della giuria.