Belen Rodriguez dimentica Antinono e si rifugia dal suo ex: l’indizio che non lascia dubbi

La showgirl più bella d’Italia sembra aver messo una pietra sopra alla relazione sentimentale con Antonino Spinalbese

Se ne parla da mesi ma l’ufficialità non è ancora arrivata, tuttavia dopo gli ultimi accadimenti la crisi sembra essersi trasformata in una rottura definitiva e irrecuperabile. Proprio nelle ultime ore è trapelata la notizia secondo cui Antonino si trova in ospedale da ben dieci giorni, nel corso dei quali Belen non è mai andata a trovarlo, almeno stando a quanto risulta alle fonti più vicine.

Se questo campanello d’allarme non fosse ancora sufficiente, adesso è emerso un nuovo retroscena che potrebbe chiarire in maniera più completa il quadro della situazione. Nella vicenda già controversa di per sé infatti, è spuntata l’ombra di un ex della super modella argentina che ha fatto accendere il gossip nei loro confronti.

Come ben sappiamo, la conduttrice di “Tu si que vales” ha intrapreso diverse relazioni prima di quella insieme all’hair-stylist, ragion per cui tutti gli amanti delle cronache rosa riversano sempre una grande attenzione verso di lei. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo recentissimamente.

Belen Rodriguez vicina al suo ex? Ecco la verità

Tutti ricordano le sue love story con Fabrizio Corona ed Andrea Iannone, tuttavia a regalarle il suo primo figlio è stato Stefano De Martino, talentuoso ballerino e conduttore televisivo partenopeo con cui è convolata a nozze nel settembre del 2013, stesso anno in cui hanno messo al mondo Santiago.

I due, dopo una prima crisi, hanno tentato nuovamente a stare insieme per un periodo, ma purtroppo i loro sforzi sono risultati vani, con la showgirl che poco tempo dopo ha conosciuto Antonino Spinalbese. È proprio con quest’ultimo che è diventata mamma per la seconda volta di una splendida bambina che si chiama Luna Marì.

La situazione attuale si è capovolta per l’ennesima volta, con la stessa Belen che ha dato un indizio che ha fatto pensare ad un probabile riavvicinamento con Stefano. Mentre scartava i regali di Natale infatti, tra i vari pacchi è spuntata una lettera con su scritta la frase che il napoletano ha dedicato a lei, la quale tra l’altro è impressa sulla pelle dell’uomo con un tatuaggio all’altezza della coscia.

“Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano”, questo è il testo della suddetta frase che all’epoca De Martino dedicò alla sua ex amata, riapparsa nelle ultime ore tra le Instagram Stories della bellissima presentatrice, che in tal modo ha riacceso le speranze di tutti coloro che si augurano di vederli ancora insieme.