GfVip, panico durante la diretta: un concorrente prova a fuggire dalla porta

A seguito di una comunicazione importante, uno dei concorrenti del GfVip ha perso la testa, tentando di fuggire dalla porta rossa

In questa edizione del Grande Fratello Vip sta succedendo di tutto e di più. L’episodio accaduto di recente tuttavia è stato uno dei più assurdi fin qui capitati, in quanto si è trattato di una reazione da molti ritenuta esagerata e, probabilmente, anche un po’ costruita.

Nel corso dell’ultima puntata non ci sono state eliminazioni, bensì è stato annunciato il nome della preferita dal pubblico, vale a dire quello di Soleil Sorge. Quest’ultima, grazie al responso del televoto, ha guadagnato l’immunità al televoto, motivo per cui per il momento può stare piuttosto serena.

Adesso in nomination ci sono due uomini, ovvero Biagio D’Anelli e Gianmaria Antinolfi, e ben quattro donne, i cui nomi corrispondono a quelli di Francesca Cipriani, Maria Monsè, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Sarà proprio uno di questi sei ad abbandonare per sempre la casa del GF durante l’ormai imminente appuntamento.

Uno dei concorrenti perde la testa

Alfonso Signorini, durante la puntata andata in onda venerdì scorso, ha comunicato ai “vipponi” che il reality show verrà prolungato fino a marzo. I concorrenti avevano già ipotizzato una decisione del genere, tuttavia gli è stato concesso di ricevere i messaggi dei propri familiari al di fuori della casa.

L’unico che non ha ricevuto alcun messaggio è stato Alex Belli, che a causa di ciò ha completamente perso le staffe. Prima se l’è presa contro gli organizzatori del reality stesso, mentre successivamente ha provato a varcare la celebre porta rossa trovandola però chiusa.

Di fronte a questa scena ai limiti del grottesco è intervenuto un ex gieffino, il quale ha voluto commentare la vicenda facendo ironia ai danni dell’attore di “CentoVetrine”. Stiamo parlando di Andrea Zelletta, che mediante il suo account di Twitter ha affermato: “Comunicazione di servizio: oltre all’entrata/uscita principale, volevo comunicare che esistono altre ventotto porte di sicurezza sempre aperte”.

In realtà non è la prima volta che l’ex gieffino ha punzecchiato Belli, visto che ha criticato il suo atteggiamento anche in occasione di una sua ospitata a “Gf Vip Party”. Zelletta nello specifico, ha ‘bacchettato’ l’attore in quanto secondo lui pensa più a sé stesso ed al suo personaggio che alle due donne con cui è invischiato, ovvero Delia Duran e Soleil Sorge.