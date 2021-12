Qui era soltanto un’adolescente, oggi è una delle presentatrici più amate della tv: ecco di chi si tratta

Bellissima già da ragazza, al giorno d’oggi è senza dubbio una tra le conduttrici italiane più stimate da parte del pubblico

All’epoca dello scatto in cui è immortalata da giovanissima, quella che attualmente è una nota presentatrice televisiva aveva già esordito nel mondo dello show business, visto che il suo debutto assoluto è arrivato quando non era ancora nemmeno maggiorenne.

I suoi primi passi li ha mossi nel settore della moda, occupazione ottenuta anche per merito della sua indubbia bellezza che, a distanza di tanti anni, ancora oggi è rimasta intatta. Il personaggio in questione è approdato sul piccolo schermo verso la prima metà degli anni ottanta, lavorando dapprima in un’emittente locale chiamata “Antenna 3”, per poi sbarcare successivamente sulle frequenze dei canali Rai, dove si è consacrata ad altissimi livelli.

Ecco chi è la ragazza della foto

La conduttrice ed ex modella di cui stiamo parlando è Paola Perego, la quale al momento si trova alla guida di una trasmissione intitolata “Citofonare Rai 2”, all’interno della quale viene affiancata da una sua famosissima collega. Il nome di quest’ultima corrisponde a quello di Simona Ventura, che oltre ad essere una sua partner di lavoro è anche una grande amica nella vita di tutti i giorni.

Le due, dopo una prima fase in cui la trasmissione non ha particolarmente brillato in termini di ascolti, con il passare delle settimane hanno iniziato a raccogliere il successo degno dei loro nomi, riconosciuti dai telespettatori come due dei più affermati nel contesto televisivo nostrano.

La Perego ha presentato una lunghissima lista di format, molti dei quali si sono distinti per l’ampio seguito riscosso. Tra questi ricordiamo “Mezzogiorno in famiglia”, “La fattoria”, “Buona Domenica”, “La talpa”, “La vita in diretta” e tanti altri ancora.

Paola Perego, altri progetti e vita privata

Oltre all’attività televisiva che ha caratterizzato la maggior parte della sua carriera, Paola ha avuto anche un paio di esperienze radiofoniche. Nel 2018 ha presentato un programma intitolato “Al posto del cuore”, mentre nel 2021 è stata al timone di “Il momento migliore”, entrambi trasmessi sulle frequenze di Rai Radio 2.

Per quel che concerne la sfera personale infine, l’ex modella è stata sposata con Andrea Carnevale, dal quale ha avuto i suoi due unici figli, Giulia e Riccardo. Nel 2011 ha celebrato un secondo matrimonio, questa volta con l’agente dello spettacolo Lucio Presta, insieme al quale sta ancora tutt’oggi.