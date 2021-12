Roby Facchinetti esce allo scoperto: ecco qual è l’errore più grande della sua carriera

Roby Facchinetti, nel corso di una recente intervista, ha svelato quello che secondo lui è stato il più grande errore della carriera

Protagonista di un percorso artistico di elevatissima caratura, Roby è uno dei cantanti italiani più amati in assoluto. Buona parte della sua attività professionale è stata incentrata sulla collaborazione con il celebre gruppo italiano dei “Pooh”, composto da lui, da Dody Battaglia, da Red Canzian e dal compianto Stefano D’Orazio, scomparso tragicamente nel novembre del 2020 per alcune complicanze legate al virus del Covid 19.

Al suo carissimo amico deceduto Facchinetti ha dedicato due brani cantati insieme a Battaglia, intitolati rispettivamente “Una storia al presente” e “L’ultima parola”, canzone che tra l’altro verrà ricordata per sempre per essere stata l’ultima scritta da Stefano.

Nel 2005 invece, il padre di Francesco ha inciso un pezzo proprio insieme a D’Orazio, dal titolo “Grande madre”. Di quest’ultima canzone ne ha parlato durante la recente intervista rilasciata a “Verissimo”: “È una preghiera. Abbiamo composto questo brano tempo fa ed è una grande preghiera rivolta alla più grande delle madri. Non a caso è rivolta a lei, perché lei della famiglia è quella più umana”.

Roby Facchinetti confessa l’errore più grande della carriera

Nonostante sia passato ormai più di un anno dalla dipartita di Stefano, ancora oggi Roby non riesce a non pensare al suo amico, il quale ha lasciato un’impronta indelebile nella sua mente ed in quella degli altri componenti della storica band italiana.

Anche durante la chiacchierata con Silvia Toffanin infatti, l’artista nato a Bergamo nella prima metà degli anni quaranta ha ricordato l’affetto e la stima che prova nei confronti di D’Orazio, che con la sua scomparsa ha gettato nello sconforto famiglia ed amici.

Messo da parte il ricordo della tragedia, Roby ha raccontato un aneddoto inerente al grande successo che ha ottenuto insieme ai “Pooh”. Ad attirare una grande curiosità è stato un retroscena che ha rivelato in cui ha ammesso quello che secondo lui è il più grande errore commesso dal gruppo.

Dopo la loro vittoria al Festival di Sanremo infatti, i Pooh decisero di non partecipare all’Eurovision Song Contest: “Questo è stato forse l’errore più grande, se non l’unico che abbiamo fatto. Quando andammo a Sanremo non pensavamo di vincere, quindi non eravamo abituati ad un eventuale Eurovision. Quando vincemmo nessuno si preoccupò di organizzare la cosa”.