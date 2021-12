Soleil Sorge, l’ombra della squalifica è sempre più grande: la gravissima infrazione

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è a rischio squalifica, per via di una brutta infrazione da lei commessa. Ecco cosa ha combinato

La storia legata al cosiddetto “triangolo amoroso” tra lei, Alex Belli e la moglie di quest’ultimo continua a scatenare dibattiti. Mentre la polemica inizialmente ha avuto origine sui social, con i telespettatori che fin da subito hanno gridato alla farsa, adesso cominciano a stancarsi della vicenda anche gli altri concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell’ultimo appuntamento, andato in onda nella serata di venerdì 10 dicembre, Katia Ricciarelli si è sfogata proprio per questo. Secondo la storica cantante italiana infatti, Alfonso Signorini ed i suoi collaboratori si starebbero occupando un po’ troppo della relazione tra Soleil e l’attore di CentoVetrine.

L’ex moglie di Pippo Baudo si è fatta da portavoce esprimendo il pensiero della maggior parte del gruppo. Sono in tanti infatti ormai, coloro che si sono veramente stancati di assistere al “teatrino” ad ogni puntata.

Soleil Sorge, questa volta l’ha combinata grossa

Con il passare dei giorni sono venuti a galla diversi elementi relativi a questo prolungato flirt, i quali hanno contribuito a far credere che si trattasse di una cosa completamente organizzata a tavolino. Anche il comportamento della moglie, Delia Duran, non ha fatto altro che alimentare questo tipo di voci, visto che dopo quanto accaduto nella casa lei ancora non lo ha lasciato definitivamente.

A seguito del duro attacco ricevuto da parte di diversi coinquilini, la Sorge è sembrata alquanto confusa e rammaricata, dato che non pensava di attirare così tante antipatie, nonostante la sua abitudine alla polemica. Forse proprio perché troppo agitata in questi giorni, Soleil ha commesso una delle infrazioni del regolamento del GfVip più gravi in assoluto.

L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha bestemmiato in diretta, scatenando le reazioni di tutto il pubblico del programma condotto da Signorini. Nonostante la sua imprecazione si avvenuta in lingua inglese, migliaia di persone hanno richiesto l’immediata squalifica, così come avvenuto in passato a tutti coloro che si sono macchiati di questo gravissimo errore. Il weekend per ora è stato piuttosto tranquillo per Soleil, ma bisogna attendere la puntata di lunedì per conoscere realmente il suo destino.