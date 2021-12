“Una storia importante come la nostra”: la dichiarazione sorprendente dell’ex moglie di Claudio Baglioni

Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni, recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato

Proprio nella serata di ieri è andato in onda il secondo appuntamento con “Uà, Uomo di varie età”, vale a dire il programma che il fantastico artista romano sta presentando in questo periodo sulle frequenze dei canali Mediaset.

I milioni di fans del cantante hanno dunque al momento la possibilità di ascoltare alcuni dei suoi capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana attraverso il piccolo schermo. Trattandosi a tutti gli effetti di un varietà, in ogni puntata Claudio invita diversi ospiti del mondo dello spettacolo, pertanto non esclusivamente cantanti.

Tra questi ad esempio, nell’ultimo appuntamento andato in scena fin qui ci sono stati Pio e Amedeo, i due comici pugliesi che hanno formato il noto duo di successo. I due protagonisti di “Emigratis” si sono resi artefici di un’esibizione caratterizzata dalla forte vena ironica che li contraddistingue, dispensando battute a non finire che hanno bersagliato anche lo stesso presentatore dell’evento.

Paola Massari torna a parlare di Claudio Baglioni

Unitisi in matrimonio all’inizio degli anni settanta, Baglioni e Paola sono stati marito e moglie ufficialmente fino al 2008, anche se la rottura era arrivata molto tempo prima. Fin dal 1994 infatti, l’artista capitolino ha convissuto con quella che ancora oggi è la sua compagna, il cui nome corrisponde a quello di Rossella Barattolo.

Come rivelato dalla Massari però, lei e Claudio hanno comunque preservato un buon rapporto, ma soltanto fino a qualche anno fa. Il loro improvviso allontanamento ha arrecato molta sofferenza alla sua ex moglie perché, nonostante la separazione, ha continuato a considerare il cantante come una delle persone più importanti della sua vita.

“Mi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino quasi a dissolversi. La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza”, le parole di Paola rilasciate di recente sulle pagine della rivista “Di più”.

Successivamente la donna ha spiegato proprio il fatto che fino a pochi anni fa lei e Claudio avevano un rapporto che, ultimamente, è svanito nel nulla: “Poco alla volta è sfumato, senza che io lo abbia voluto e ora il presente è orfano di quel bene. Non è ciò che meritavamo e soprattutto non è ciò che meritava una storia importante come la nostra”, ha chiosato l’ex moglie di Baglioni.