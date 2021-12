Ballando con le stelle, l’addio di uno dei protagonisti del programma: l’annuncio è ufficiale

Uno dei protagonisti storici è in procinto di abbandonare per sempre il talent show dei canali Rai. Ecco di chi stiamo parlando

Milly Carlucci quest’anno ha allestito un’edizione di “Ballando con le stelle” interessante ed avvincente, anche grazie alla presenza di molti personaggi del mondo dello spettacolo estremamente apprezzati dal pubblico italiano.

Cantanti, sportivi, attori e artisti di ogni genere, la conduttrice è riuscita a creare un bel mix di concorrenti che, insieme ai professionisti della danza, sono riusciti a mettere in mostra i loro progressi sulla pista da ballo all’interno dello studio televisivo in cui si svolgono le riprese del format.

Parlando della gara in sé per sé, nel corso dell’ultima puntata sono stati annunciati i nomi dei finalisti. I personaggi che sono riusciti ad aggiudicarsi il pass per la finale sono Valeria Fabrizi, Arisa, Sabrina Salerno, Morgan, Federico Fashion Style e Bianca Gascoigne, la quale ha conquistato l’accesso tramite lo spareggio

Leggi qui -> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

Leggi qui -> Fabio De Luigi, dal dramma che gli ha distrutto la vita alla sua grande paura: la confessione

Ecco chi ha dato per sempre l’addio a “Ballando con le stelle”

Oltre alle prove di ballo, uno dei temi che ha fatto più parlare di questa edizione del programma di Milly Carlucci è proprio il gossip. Una delle coppie più chiacchierate è stata quella composta dal motociclista Andrea Iannone e dalla ballerina Lucrezia Lando. Tuttavia, nonostante un certo feeling, lo sportivo ha smentito l’esistenza di un vero e proprio flirt.

Nella stessa situazione si è trovata Arisa, la quale è stata fortemente accostata al suo ballerino, il cui nome corrisponde a quello di Vito Coppola. Anche lei, sia sui social che durante la diretta, ha cercato di respingere queste voci, seppur in maniera meno forte rispetto a Iannone, lasciando pertanto alcuni dubbi che continuano ad aleggiare tra i più scettici.

Durante la seconda semifinale di “Ballando con le stelle”, è arrivato anche un annuncio importante che ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico da casa. Uno dei volti del talent show infatti, ha comunicato che al termine di questa stagione lascerà per sempre la trasmissione.

Stiamo parlando di Sara Di Vaira, la quale quest’anno ha partecipato al format insieme a Valerio Rossi Albertini. Nel corso della sua brillante carriera la ballerina ha preso parte a ben dieci edizioni del programma, riuscendo a raggiungere la vittoria in una sola occasione, ovvero nel 2019 quando ha ballato insieme al modello di origini svedesi Lasse Matberg.