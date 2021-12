GfVip, Alex Belli travolto dagli insulti: “Sei un uomo senza pa**e”

Il noto attore e modello italiano ha ricevuto una pioggia di insulti a seguito della sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip

Alex Belli è stato sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa edizione del reality show targato Mediaset. Dopo circa tre mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, l’attore nato a Parma è stato espulso definitivamente dal gioco.

Nella puntata trasmessa nella prima serata di lunedì 13 dicembre tuttavia, Belli non è stato l’unico ad abbandonare la casa di Cinecittà. Oltre a lui infatti, c’è stato dapprima il ritiro da parte di Francesca Cipriani, la quale non ha accettato il prolungamento del contratto per altri tre mesi, mentre in seguito è avvenuta l’eliminazione di Maria Monsè.

L’ex concorrente della terza edizione del GfVip infatti, è uscita sconfitta dal televoto in cui si è sfidata con altri cinque “vipponi”. Dopo tutta questa serie di ribaltoni, con ogni probabilità Alfonso Signorini cercherà di inserire qualche altro personaggio a gara in corso, in modo tale da sopperire ai vari abbandoni di cui abbiamo parlato finora.

Alex Belli sotterrato dalle critiche

Una volta uscito dalla casa, l’attore di “CentoVetrine” si è recato nello studio televisivo del Grande Fratello, dove ad attenderlo ha trovato il conduttore, le due opinioniste e tutti gli altri concorrenti che sono già stati eliminati in precedenza.

La prima che ha punzecchiato Alex è stata proprio Adriana Volpe, la quale qualche settimana fa aveva smascherato la vera entità del matrimonio dell’uomo. La cerimonia effettuata da lui e da Delia Duran infatti, non ha alcun valore né legale né religioso. La splendida opinionista trentina si è divertita a prendere in giro Belli con queste parole: “Hai superato il provino, chiedo a Mediaset di prenderlo qualora ci fosse una nuova edizione di Elisa di Rivombrosa”.

Se Adriana ha utilizzato l’ironia per bersagliare l’attore, meno clemente è stato Samy Youssef, il quale è stato alquanto più duro nei suo riguardi: “Sei un uomo senza pa**e, hai giocato con una donna. Hai giocato anche con l’amicizia: con Aldo e con altri”, ha tuonato l’ex gieffino.

Come se ancora non fosse sufficiente, ad inveire contro Alex ci ha pensato anche Jo Squillo: “Sei una persona che sa recitare, sei falso come Giuda”, ha dichiarato la cantante, unendosi al coro di tutto lo studio, o quasi, che si è stufato di assistere al noioso teatrino tra lui, la sua presunta consorte e Soleil Sorge.