“Non pensavo morisse così presto”: Elettra Lamborghini in lacrime durante la diretta

La giovane cantante italiana ha rivelato tutto il suo dolore per la scomparsa della sua cavalla Lolita. Ecco cosa ha detto in merito

Sempre frizzante e solare, questa volta la Lamborghini ha stupito tutti, mettendo in mostra le sue fragilità durante un’intervista rilasciata ventiquattro ore fa ai microfoni di “Verissimo”. La sempre attentissima Silvia Toffanin, conduttrice del noto talk show targato Mediaset, ha ascoltato le parole della cantante con grande trasporto, commovendosi insieme a lei per il drammatico evento che le ha provocato un’immensa sofferenza emotiva.

A dispetto della disperazione provata alla morte della sua amatissima cavalla, la carriera di Elettra procede letteralmente a gonfie vele. Dopo la hit estiva “Pistolero”, la quale tra l’altro le ha fruttato ben tre dischi di platino, recentissimamente è uscito il suo nuovo brano natalizio intitolato “A mezzanotte”.

L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi è sposata con Afrojack, dj olandese di fama internazionale, di cui ha parlato anche durante la suddetta intervista nel salotto della compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Il drammatico racconto di Elettra Lamborghini

Rimanendo sul tema matrimonio, Elettra ha parlato anche di un possibile figlio insieme al sopracitato disk jockey, affermando che qualche mese fa era circolata una falsa notizia relativa ad una sua gravidanza: “A settembre è uscita la notizia che ero incinta. Non era vero e mi sono sentita un po’ strana. Adesso voglio godermi la vita. Poi lo sapete: mi piace andare in giro con le chiappe ‘de fora’. Insomma meglio aspettare un po’”.

In un altro momento dell’intervista invece, la Lamborghini si è mostrata molto meno felice e più seria, poiché ha ripercorso la tragica scomparsa della sua cavalla. Come i suoi fans sanno bene infatti, la giovane artista ha una passione immensa per gli animali: “Lolita (il nome della cavalla) mi ha aiutato in un momento molto difficile per me”, ha esordito la ventisettenne bolognese.

Subito dopo ha raccontato il calvario dell’animale. Ha spiegato anche che hanno tentato di tutto pur di salvarlo, ma purtroppo senza ottenere il risultato sperato: “Avevo dodici anni e cercavo un cavallo da comprare per fare agonismo. Ma non pensavo morisse così presto. Soffriva di coccole, l’abbiamo fatta anche operare ma non ce l’ha fatta. E’ successo quattro giorni dopo il mio matrimonio. E’ come se fosse il mio angelo”.