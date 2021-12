Selvaggia Lucarelli, il retroscena sulla malattia: la dura lotta contro l’Alzheimer

Ospite di Serena Bortone, la Lucarelli ha parlato della brutta malattia che ha colpito sua madre. Vediamo insieme le sue parole

Messe da parte le polemiche legate alle varie liti che l’hanno vista protagonista a “Ballando con le stelle”, come ad esempio quelle con Morgan e con Carolyn Smith, Selvaggia di recente ha preso parte alle riprese della trasmissione di Serena Bortone.

Durante una recente puntata di “Oggi è un altro giorno” infatti, la nota giornalista di Civitavecchia ha concesso una lunga intervista in cui ha toccato vari argomenti, tra i quali spicca senza dubbio quello inerente al rapporto che ha con sua madre. Quest’ultima è malata di Alzheimer, come è riportato anche tra le pagine del libro da lei scritto intitolato “Crepacuore. Storia di una dipendenza affettiva”, uscito nelle librerie e negli store digitali proprio quest’anno.

Della salute della donna la Lucarelli non ne aveva parlato fino a qualche anno fa: “È un tema molto complicato. Non avevo raccontato questa parte della mia vita che però, tre/quattro anni fa è uscita sui giornali, quando mia mamma si è smarrita“.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Il dolore di Selvaggia Lucarelli

Insieme alla conduttrice del format trasmesso sui canali Rai, il giudice di “Ballando con le stelle” ha cercato di spiegare al pubblico cosa significhi dover combattere contro una patologia come quella che ha colpito la mamma: “Chiunque vive con una persona affetta da questa malattia sa cosa vuol dire. C’è un momento del distacco. Quelle persone restano vive ma purtroppo dimenticano anche chi sei”.

Stando al proseguo del racconto di Selvaggia, lei e sua madre non hanno mai avuto un grande rapporto ma di certo non per colpa sua: “Nel mio caso tra noi ci sono tanti irrisolti e c’è la consapevolezza che non li risolveremo mai. Mia madre era una donna molto infelice perché ha vissuto il dolore di non essersi realizzata e ha gettato la sua rabbia verso di noi, forse non ce lo meritavamo questo rancore“.

Tuttavia, nonostante le sue parole, la giornalista ha rivelato di non aver alcun rancore nei riguardi della mamma. Quest’ultima infatti, è stata comunque importante per lei in quanto le ha insegnato “il valore della cultura” e diverse altre cose, ma alla fine ha ammesso di aver costruito la sua vita e la sua carriera senza l’aiuto di nessuno, pertanto contando soltanto sulle sue forze.