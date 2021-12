Uomini e Donne, Ida Platano scarica Diego Tavani: “Sei il peggiore di tutti”

Nonostante il tentativo di riavvicinamento del cavaliere, Ida Platano sembra convinta a non voler avere più niente a che fare con Diego

Quella che abbiamo visto durante le riprese dell’ultima puntata di “Uomini e Donne” è una Ida Platano estremamente delusa, non essendosi ancora ripresa dalla rottura con Diego. E pensare che fino a meno di un mese fa la coppia era in procinto di lasciare il programma mano nella mano, finché è successo l’episodio che nessun telespettatore si sarebbe mai aspettato.

Dopo un improvviso battibecco tra i due infatti, il cavaliere decise di rimettersi a sedere sulla sedia del parterre del dating show. In quel modo Tavani si è rifiutato di uscire insieme alla dama, accusandola di aver rovinato (secondo lui) un momento così bello ed emozionante per sollevare una discussione inutile.

Da quel frangente in poi le cose sono andate sgretolandosi, con la Platano che aveva addirittura annunciato di voler lasciare per sempre la trasmissione. Di recente invece, è andato in scena un nuovo confronto, durante il quale la dama è sembrata irremovibile sulla sua presa di posizione.

Ida Platano si sfoga con Diego Tavani

A riaccendere nuovamente le polemiche nei confronti di Tavani è stata la sua decisione di conoscere Elena, altra dama del parterre. Egli si è difeso affermando di aver tentato tutto il possibile all’epoca della frequentazione con la Platano, tuttavia adesso è deciso a voltare pagina.

“Se in una donna non trovo la felicità, vado oltre, anche se sono stato innamorato”, ha spiegato il cavaliere agli opinionisti ed al pubblico presente in studio, ma nemmeno queste parole sono state sufficienti a spengere le pesanti critiche mosse al suo indirizzo. A quel punto è intervenuta anche Ida, che dal canto suo ha confessato di non aver ricevuto nemmeno una chiamata da parte di Diego da quando è arrivata la rottura.

In preda alla rabbia scaturita dal faccia a faccia con il cavaliere, la dama non è riuscita a trattenere le lacrime, riversando tutta la sua collera verso Tavani: “Sei il peggiore di tutti, sei la delusione più grande”, ha tuonato la Platano, ricevendo l’approvazione e gli applausi della maggior parte dei presenti. Lo stesso discorso vale per il popolo del web, che si è fortemente schierato al fianco della trentanovenne siciliana.