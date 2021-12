Uomini e Donne, l’ex dama si sfoga con Armando Incarnato: “Taci che è meglio”

Una ex dama di “Uomini e Donne” si è lanciata in un duro attacco rivolto nei confronti di Armando Incarnato. Ecco le sue parole



Armando Incarnato è finito nuovamente al centro delle polemiche, a seguito di un aspro sfogo mosso ai suoi danni da parte di una ex dama del programma guidato dalla sempre presente Maria De Filippi. Sicuramente il cavaliere appena citato è uno dei personaggi del parterre di “Uomini e Donne” che maggiormente riesce ad attirare la curiosità dei telespettatori per via della sua voglia di mettersi in gioco a dispetto delle critiche che talvolta riceve, soprattutto dai due opinionisti.

Anche quest’anno il trend della trasmissione è più che positivo, soprattutto osservando gli indici di share che non danno segnali di cedimento. Il merito è da attribuire sia alla bontà del format stesso che riesce ad appassionare il pubblico con le sue fitte e dense trame, sia ai vari personaggi che occupano un ruolo fondamentale nel dating show in onda ogni pomeriggio sulle frequenze dei canali Mediaset.

Spesso Armando è finito al centro delle polemiche a causa di alcune segnalazioni sul suo conto, come ad esempio la più recente secondo la quale sarebbe ancora in contatto con la sua ex compagna.

Armando Incarnato al centro della bufera

Stanco delle continue segnalazioni, il noto cavaliere di “Uomini e Donne” ha puntato il dito contro Pamela Barretta, una ex dama del programma di Canale 5. Secondo la sua ricostruzione, la donna sarebbe colpevole di riportare false notizie ad Amedeo Venza, famoso per essere un esperto di gossip.

L’ex dama però, dal canto suo ha voluto rispondere alle accuse del cavaliere: “Mi avete girato in tanti una diretta in cui qualcuno dice che io passavo le anticipazioni ad Amedeo. Parto dal presupposto che persone come me, ne sono passate veramente poche”, ha spiegato Pamela lasciando intendere che lei è stata una delle persone più autentiche e trasparenti che siano mai passate nello studio televisivo in cui avvengono le riprese del dating show.

Il suo attacco all’indirizzo di Incarnato non è però finito qui, con la Barretta che ha rincarato ulteriormente la dose: “La sottoscritta nel programma non c’è, quindi quando devi infangare le persone, pensaci bene. Poi parli proprio tu che hai buttato me**a sulla redazione? Quindi taci, taci che è meglio, perché tempo al tempo, poi vedremo… uscirà magari qualche bella bomba”.