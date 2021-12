“Amici”, scoppia l’amore tra due protagonisti del talent: ecco la prova schiacciante

Sembra che stia nascendo una nuova coppia all’interno della scuola di “Amici di Maria De Filippi”. Ecco chi sono i due allievi in questione

Come ogni programma della De Filippi che si rispetti, anche “Amici” è caratterizzato dai rapporti interpersonali che si vengono talvolta a creare tra alcuni protagonisti del format. Quest’ultimo ha come tema principale la sfida tra i vari allievi del talent, i quali cercano di emergere tra il gruppo per sfondare nel mondo dello show business attraverso la danza o il canto.

Tuttavia, sono già capitati diversi casi in cui, tra una prova e l’altra, le relazioni hanno superato il livello di una semplice amicizia. Questo è ciò che è successo ad esempio nella passata stagione tra la vincitrice Giulia Stabile ed il suo fidanzato Sangiovanni. I due infatti, si sono conosciuti proprio durante le riprese della trasmissione, fino a costruire una relazione sentimentale che dura ancora tutt’oggi a distanza di circa un anno dalla sua esplosione.

Adesso invece, proprio nel corso dell’ultima puntata si è palesata la possibilità della nascita di una nuova coppia, composta da due dei partecipanti a quella che è la ventunesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”.

Tra Cosmary ed Alex è scoppiato l’amore? Ecco la verità

I due protagonisti della presunta love story sono la ballerina Cosmary ed il cantante Alex. Il gossip è venuto a galla a seguito di un video mandato in onda dalla redazione di “Amici”. La clip in realtà, è stata impostata con un pizzico di ironia, tuttavia la sua visione ha fatto scattare un certo imbarazzo nei confronti dei ragazzi chiamati in causa.

Ad affondare il colpo è stata proprio la padrona di casa, che ha espresso quella che è la sua opinione in merito: “Un ragazzo molto particolare. Ha una vena di malinconia profonda, che però ultimamente… Come se le giornate fredde di questo periodo siano state allietate dall’arrivo di un raggio di sole… Sta diventando bello, tenebroso e anche ogni tanto sorridente”.

Mentre i ragazzi per il momento hanno eluso le domande relative alla nascita di un flirt, stando a quanto riportato da Novella 2000 ci sarebbe stata una forte reazione da parte della fidanzata di Alex. Quest’ultima, come affermato dall’appena citata rivista settimanale, sembra che abbia tolto il ‘segui’ dalla pagina di Instagram del giovane cantante, in quanto letteralmente infuriata per il suo atteggiamento.