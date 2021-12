Charlene di Monaco, ecco il motivo della sua sparizione: il volto completamente sfigurato | L’indiscrezione clamorosa

È già qualche tempo che Charlene non si palesa in pubblico. Dietro alla sua sparizione, potrebbe esserci un motivo sconvolgente

Il mistero legato alla principessa consorte di Alberto II di Monaco continua ad infittirsi sempre di più. Con il passare delle settimane infatti, non cessano di emergere dei nuovi dettagli sulle sue condizioni, i quali però non fanno altro che alimentare dubbi su dubbi per una vicenda che definire assurda sarebbe quasi riduttivo.

Sul suo stato di salute se ne sono dette di tutti i colori, da problemi di natura fisica fino a presunti disturbi mentali, ma la realtà è che ancora oggi non esiste una versione dei fatti chiara e precisa. Anche le persone a lei più vicine hanno mantenuto il totale riserbo, preferendo non divulgare informazioni al pubblico.

La storia d’amore tra lei ed il principe Alberto è iniziata nel 2006, mentre il matrimonio risale al mese di luglio del 2011, ovvero un anno dopo rispetto all’ufficialità del loro fidanzamento. Nel 2014 la principessa ha dato alla luce due gemelli, un maschio ed una femmina, chiamati rispettivamente Giacomo e Gabriella.

L’indiscrezione che ha scosso il Principato di Monaco

Per il momento Charlene si trova in Svizzera, all’interno di una clinica privata per risolvere queste problematiche di salute di cui tanto si sta parlando. L’ipotesi più accreditata è quella che si starebbe disintossicando dai sonniferi di cui ha abusato, al punto da scegliere in prima persona di farsi ricoverare.

Nessuno tuttavia ha confermato questa teoria che, se fosse vera, non sarebbe nemmeno così assurda come invece lo è dal momento in cui tutti sembrano voler eludere le domande sul conto di Charlene. È proprio questa mancanza di trasparenza che ha contribuito alla crescita dei dubbi, con sempre più scettici che ipotizzano che dietro al suo ritiro ci sia dell’altro.

Proprio nelle ultime ore è trapelata una nuova indiscrezione, lanciata da una nota rivista iberica che si chiama “Lecturas”. Secondo la loro ricostruzione, la principessa non vorrebbe mostrarsi in pubblico perché è rimasta vittima di un’operazione di chirurgia estetica sbagliata, a causa della quale ha il viso letteralmente sfigurato. Anche in questo caso però, dai famigliari della quarantatreenne non è giunta né una smentita e né, tantomeno, una conferma, ragion per cui crediamo che la faccenda farà discutere ancora per diverso tempo.