Rosalinda Cannavò, il dramma della violenza subita: “Ripercussioni sulla mia salute…”

La compagna del figlio di Walter Zenga ha confessato di aver riportato alcune ripercussioni sulla salute a causa delle violenze subite

Il caso di cui parliamo venne portato a galla per la prima volta proprio da Rosalinda, la quale ne parlò durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L’ex gieffina è stata vittima di abusi sessuali quando aveva appena dodici anni, un episodio che purtroppo non è mai riuscita a cancellare dalla mente.

Per molto tempo non ha trovato la forza di confessare quanto accaduto ai suoi familiari, poiché si è vergognata quasi come se fosse anche lei colpevole. Finalmente al giorno d’oggi ha capito la gravità del caso, comprendendo in pieno che lei è stata soltanto una vittima indifesa di un uomo senza scrupoli che si è approfittato di una bambina.

Con questo gesto la Cannavò ha dimostrato un grande coraggio, magari con la speranza che tante altre donne che si sono trovate, o che si trovano, in una situazione del genere possano denunciare la persona che si è macchiata di un reato gravissimo e senza attenuanti di nessun tipo.

Rosalinda Cannavò ammette di aver subito ripercussioni

Dopo esser riuscita ad aprire il suo cuore nel racconto di questa tragedia, la giovane attrice con il tempo ha aggiunto ulteriori dettagli, confrontandosi su di essi anche con i tanti fans a lei affezionati che la seguono costantemente sulle sue pagine social.

Una delle piattaforme digitali in cui è maggiormente attiva è Instagram, dove quotidianamente pubblica storie inerenti alla sua vita privata. Ad ulteriore testimonianza del grande rapporto che intrattiene con il suo pubblico, spesso Rosalinda offre la possibilità ai suoi fans di porle delle domande.

Proprio nella giornata di ieri, uno dei suoi followers le ha posto un quesito che riguarda il suo tragico passato: “Come hai elaborato la violenza che hai subito? Bisogna chiedere aiuto ad uno psicologo?”.

Al suddetto quesito Rosalinda ha replicato con tutta sincerità: “Purtroppo io non ho avuto il supporto psicologico subito dopo l’accaduto. Dico purtroppo perché questa mancata elaborazione dell’accaduto per anni sicuramente ha avuto ripercussioni sulla mia salute mentale e fisica. […] Quindi la risposta a questa domanda è che si, il supporto è assolutamente importante, fondamentale!”.