Ballando con le stelle, Milly Carlucci sorprende tutti: per la finale due ospiti eccezionali

Milly Carlucci si prepara al gran finale di “Ballando con le stelle”. Per l’occasione, la conduttrice ha invitato due ospiti d’eccezione

Si preannuncia un finale col botto quello della sedicesima edizione di “Ballando con le stelle”. Nella serata conclusiva infatti, ci sarà la presenza di due ospiti speciali, i quali sono stati voluti a tutti i costi dalla bravissima padrona di casa del talent show di Rai 1.

In gara sono rimaste soltanto sei coppie, le quali si andranno a giocare l’ambita vittoria attraverso un’esibizione che avrà lo scopo di convincere i giudici ad assegnare loro un punteggio più alto possibile. Sulla pista da ballo, in occasione della finalissima, scenderanno Federico Fashion Style, Arisa, Morgan, Valeria Fabrizi, Bianca Gascoigne e Sabrina Salerno, tutti ovviamente accompagnati dai rispettivi partner.

Questa stagione è stata particolarmente colorata anche grazie alle vicende legate alle cronache rosa. Uno dei personaggi che ha fatto parlare molto di sé e del suo rapporto con il proprio ballerino è proprio Arisa. Quest’ultima infatti, ha regalato delle grandi emozioni insieme al suo Vito Coppola, con il quale ha stretto un rapporto di fiducia e di collaborazione. La loro particolare affinità ha fatto sospettare il pubblico in riferimento ad una possibile relazione sentimentale, ipotesi però che per il momento sembra destinata a rimanere tale.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

Leggi qui -> Ilary Blasi, la grande paura per il figlio: la denuncia in pubblico

Ecco i due ospiti d’eccezione pronti per la finale

Tutti i milioni di telespettatori del talent show di Milly Carlucci sanno che quest’ultima è solita invitare ospiti ad ogni puntata, definiti anche come “ballerini per una notte”. Nel corso della stagione ne sono passati diversi di personaggi famosi sulla pista da ballo del seguitissimo programma targato Rai, come Monica Bellucci, Lino Banfi, Cristiano Malgioglio, Sandra Milo ed altri ancora.

Qualcuno invece purtroppo ha dovuto rinunciare all’occasione, come ad esempio Ciro Immobile, il quale doveva partecipare insieme a sua moglie Jessica ma è stato fermato da un infortunio che l’ha costretto a saltare anche due partite di campionato con la Lazio, squadra in cui milita da ormai qualche anno.

Per fortuna non sembrano esserci rischi del genere per i due ospiti che sono attesi per la finale, i cui nomi corrispondo a quelli di Alberto Angela e Red Canzian. Il noto divulgatore scientifico e l’ex membro dei “Pooh” prenderanno dunque parte alla serata conclusiva della trasmissione, notizia accolta con grandissimo entusiasmo da parte del pubblico che non vede l’ora di vedere due personaggi estremamente stimati nei rispettivi ambiti di lavoro cimentarsi in una sfida per loro completamente nuova.