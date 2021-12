Isola dei Famosi, la nuova edizione avrà un cast stellare: la richiesta di Ilary Blasi

Secondo le ultime indiscrezioni, Ilary Blasi ha tutte le intenzioni di allestire un cast eccezionale per la nuova edizione del reality show

Dopo i dubbi palesati nei mesi scorsi sulla messa in onda o meno del reality show che si tiene sulle spiagge dell’Honduras, adesso che è arrivata l’ufficialità sulla sua presenza all’interno del palinsesto di quest’anno è giunta anche l’ora di pensare all’allestimento del cast.

Innanzitutto sappiamo che per il momento l’unica cosa certa è che sarà proprio la moglie dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti a guidare il format per il secondo anno di fila. La seconda notizia che ancora deve essere confermata, ma appare estremamente probabile, è quella legata alla presenza di Massimiliano Rosolino che, ancora una volta, vestirà i panni dell’inviato.

Per quel che riguarda i nomi degli opinionisti invece, attualmente il mistero regna sovrano. Anche i più informati infatti, per ora non sono a conoscenza di alcuna indiscrezione inerente a coloro che andranno ad affiancare la Blasi in quello che si preannuncia un percorso emozionante e ricco di colpi di scena.

Isola dei Famosi 2022: ecco la richiesta di Ilary Blasi

A fornire alcune indiscrezioni sulla prossima edizione de “L’Isola dei famosi” ci ha pensato il settimanale “Nuovo Tv”, sulle cui pagine è stata riportata una frase breve ma che chiarisce perfettamente quelle che sono le intenzioni della conduttrice del reality show: “Ilary Blasi non vuole fare flop”.

In effetti sembrano delle parole alquanto veritiere, soprattutto considerando che di recente la showgirl un flop lo ha avuto sul serio. Stiamo parlando di “Star in the star”, un programma che è andato in onda sulle reti Mediaset ma che ha subito un taglio di due puntate, proprio perché lo share registrato è stato ben più basso di quanto la Rete si augurava in partenza.

Se sul conto degli opinionisti continua ad aleggiare un’aura di mistero, i nomi dei primi probabili concorrenti sono già stati fatti. Tra i più caldi troviamo ad esempio quelli di Loredana Lecciso e di sua figlia Jasmine, la quale quest’anno è stata scartata insieme ad Albano da “The voice senior”.

Altri personaggi che potrebbero salpare per l’Honduras sono l’ex tronista Lucas Peracchi, l’ex di Pamela Prati Luigi Oliva e Jeda, il fidanzato di Vera Gemma che nella passata stagione è stato ospite in tutte le puntate proprio per seguire da vicino la sua compagna. Infine si è parlato anche di Antonino Spinalbese, che dopo la crisi con Belen Rodriguez potrebbe cercare rilancio proprio all’Isola dei famosi.

Di tempo tuttavia ce n’è ancora molto, pertanto sono attesi molti colpi di scena, dato che per la messa in onda dell’Isola dei famosi bisognerà attendere quantomeno fino alla fine di marzo, mese in cui termineranno le riprese del Grande Fratello Vip.