Sguardo profondo da bambina, oggi è una delle showgirl più belle d’Italia: ecco di chi si tratta

Quello sguardo intenso e profondo di quando era una bambina le è rimasto anche al giorno d’oggi che è una splendida showgirl affermata

Nata nella prima metà degli anni sessanta nel capoluogo del Piemonte, la showgirl che vediamo immortalata in foto quando era ancora una bimba ha esordito sul piccolo schermo da giovanissima, prendendo parte sia alle riprese di alcuni programmi televisivi che ad una serie di pellicole cinematografiche.

Sul set ha infatti collaborato con diversi registi italiani di successo, come ad esempio Carlo Vanzina, Sergio Martino, Neri Parenti, Castellano e Pipolo, Pier Francesco Pingitore e altri ancora. Adesso sono molti anni che non si cimenta nella recitazione, per l’esattezza dalla fine del secolo scorso, quando ha partecipato alla miniserie tv intitolata “Tre stelle”.

Leggi qui -> Anna Tatangelo, la dura malattia: “Piena di bolle e addirittura desquamata”

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

Ecco il nome della bellissima showgirl italiana

Per chi ancora non avesse capito di chi stiamo parlando, facciamo riferimento ad Alba Parietti, una delle conduttrici italiane di maggior successo che proprio quest’anno ha preso parte alla nuova edizione di “Tale e Quale Show”.

Per lei si è trattato di un’esperienza positiva, grazie alla quale si è divertita davvero tanto ad assumere le sembianze di alcuni grandi artisti del passato. Non sempre le sue esibizioni hanno riscosso il gradimento dei giudici di gara, tuttavia il pubblico ha apprezzato la sua voglia e la sua determinazione nel cimentarsi in un qualcosa che nei tanti anni di carriera non aveva mai fatto.

In queste ultime settimane invece, Alba è stata spesso presente nello studio de “La vita in diretta”, rotocalco targato Rai che viene condotto da Alberto Matano, all’interno del quale la nota showgirl veste i panni dell’opinionista, ruolo che ha occupato in diversi casi durante le riprese di altre trasmissioni televisive, tra le quali spicca “Live – Non è la D’Urso”.

Alba Parietti, dagli esordi al successo

Nella prima parte della sua carriera, la Parietti ha tentato di farsi strada nel mondo dello spettacolo attraverso la musica. Con lo pseudonimo di “Alba” infatti, ha inciso alcuni brani prima di decidere di dedicarsi ad altri settori artistici.

Al giorno d’oggi invece, come ben sappiamo è una delle showgirl più amate e conosciute dagli italiani, avendo raggiunto tante soddisfazioni professionali per merito del suo spiccato talento. Tuttavia, la gioia più grande gliel’ha data la nascita di suo figlio Francesco, venuto al mondo dalla relazione con il suo ex marito Franco Oppini. Il ragazzo, oggi trentanovenne, si è già fatto conoscere nell’ambiente televisivo, in particolar modo grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del GfVip.