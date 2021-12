Uomini e Donne, Isabella Ricci esce insieme a Fabio: questa volta è ufficiale

Isabella Ricci ha deciso di lasciare “Uomini e Donne” insieme a Fabio, scelta che è stata accompagnata da non molte reazioni

Una delle dame che nell’ultimo anno è riuscita maggiormente a catturare l’attenzione verso di sé è stata proprio Isabella Ricci. Quest’ultima infatti, fin dal suo arrivo nel parterre del programma di Maria De Filippi ha conquistato la simpatia della platea, presentandosi come una donna sincera e trasparente, a differenza di come vengono reputati dagli opinionisti tanti altri personaggi presenti nello studio.

Quella che al momento è la dama più bersagliata, proprio per via della sua presunta scarsa trasparenza, è Andrea Nicole Scavuzzo. Quest’ultima è stata fortemente attaccata dagli opinionisti, in special modo da Gianni Sperti, perché ha incontrato di nascosto uno dei suoi due corteggiatori, per poi sceglierlo nel corso del capitolo successivo del dating show.

Adesso però, tutti i riflettori sono puntati sulla Ricci, la quale sembra ormai pronta a dare il suo addio definitivo al format che la moglie di Maurizio Costanzo presenta sulle frequenze di Canale 5. Andiamo a scoprire come sono andate le cose.

Isabella Ricci lascia “Uomini e Donne”

Isabella e Fabio si sono conosciuti soltanto qualche settimana fa, tuttavia tra loro si è vista fin da subito una sintonia particolare. Ciò nonostante, nessuno si aspettava che la coppia potesse abbandonare il programma in così breve tempo, ma questa volta la dama sembra essere più che convinta della sua scelta.

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni infatti, la Ricci ha annunciato la sua decisione in studio, ricevendo però una certa indifferenza sia da parte degli opinionisti che da parte degli altri presenti nel parterre, tanto che la dama, in riferimento a Gemma Galgani, ha esclamato: “Mi aspettavo un po’ di commozione da parte sua”. E invece niente, la torinese non ha proferito parola a riguardo, così come hanno fatto sia Tina Cipollari che Gianni Sperti.

La reazione dei vari protagonisti di “Uomini e Donne” è sembrata particolare soprattutto in considerazione delle tante liti che i due opinionisti, e la stessa Gemma, hanno avuto con Isabella, la quale sembra ormai in procinto di lasciare la trasmissione in via definitiva, dato che con Fabio ha finalmente trovato tutto ciò che da tempo cercava.