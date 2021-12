Ve la ricordate Alessia Reato, ex velina di “Striscia la Notizia”? Ecco che fine ha fatto

Diversi anni fa Alessia Reato ha vestito i panni della velina nel tg satirico di Canale 5. Ma che fine ha fatto? Andiamo a scoprirlo insieme

A partire dall’inizio di questa settimana, dietro al bancone di “Striscia la Notizia” sono tornati Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, una delle coppie più storiche ed affiatate tra tutte quelle che hanno condotto il format ideato da Antonio Ricci. I due sono susseguiti a Roberto Lipari ed a Sergio Friscia, che per circa un mese hanno portato avanti il lavoro che spetta ai presentatori della trasmissione targata Mediaset.

Così come i conduttori, spesso e volentieri si alternano anche le veline, le quali costituiscono un elemento fondamentale del programma insieme al Gabibbo, il celebre ‘pupazzone’ rosso che fa tanto divertire i più piccoli per via del suo particolare aspetto e della sua voce buffa.

Una delle tante veline che hanno preso parte alle riprese di “Striscia” è proprio Alessia Reato, che nella stagione 2012/2013 ha incantato il pubblico di Canale 5 grazie alla sua innegabile bellezza, per poi farvi ritorno un paio di anni più tardi ma questa volta in qualità di inviata speciale.

Alessia Reato al giorno d’oggi

Dopo la sua esperienza in quel di “Striscia la notizia”, Alessia ha condotto qualche programma televisivo, alcuni dei quali molto amati dal pubblico italiano. Tra questi spiccano ad esempio “Paperissima sprint” e, nello stesso periodo, “Il boss dei comici”.

Successivamente, per la precisione nel 2016, l’ex velina mora ha preso parte alle riprese della sedicesima edizione de “L’Isola dei famosi”, all’epoca guidata dalla bellissima Alessia Marcuzzi che è stata coadiuvata da Alvin nelle vesti di inviato. La vittoria finale se l’è aggiudicata il pugile italiano Giacobbe Fragomeni, arrivato davanti a Jonas Berami, mentre la Reato è stata eliminata durante il corso della semifinale.

Avvicinandoci ulteriormente ai giorni nostri, la trentunenne abruzzese nel 2017 ha affiancato Massimo Caputi alla conduzione della ventiduesima edizione del Premio Gentleman. Nella stagione seguente invece, ha partecipato ad una trasmissione radiofonica intitolata “AperiZeta”, in onda sulle frequenze di Radio Zeta.

In merito alla sua sfera personale, è da qualche tempo che non si hanno aggiornamenti. Stando a quel che sappiamo, Alessia sarebbe legata da molti anni ad un manager italiano di nome Massimiliano Dendi, dal quale però non ha avuto ancora nessun figlio.