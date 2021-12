GfVip, Alex Belli è pronto a rientrare nella casa: ecco la teoria di Manila Nazzaro

La vincitrice del concorso di Miss Italia del 1999 ha descritto quello che potrebbe essere uno scenario letteralmente clamoroso

In attesa dell’ingresso di tre nuovi concorrenti, che soltanto tra poche ore varcheranno la tanto famosa porta rossa, a mantenere vivo l’interesse nei confronti del programma ci ha pensato Manila Nazzaro, rilasciando una dichiarazione che ha sorpreso i telespettatori ma non solo.

Naturalmente il pubblico è più che abituato ai colpi di scena, ma in questo caso si parla di un evento che potrebbe rivoluzionare le sorti dell’intera edizione del reality show targato Mediaset. Come ormai sappiamo, Alex Belli è stato squalificato durante il corso dell’ultima puntata andata in onda fin qui del GfVip.

Egli infatti, è uscito dalla casa per raggiungere sua moglie Delia Duran, la quale si era stancata di assistere allo sviluppo della particolare amicizia che si è creata tra suo marito e Soleil Sorge. In realtà è sembrato che tra i due ci sia stato qualcosa di ben più forte rispetto ad una semplice amicizia, ma entrambi hanno ribadito a più riprese che non si è trattato di nient’altro.

La clamorosa ipotesi di Manila Nazzaro

Una volta tornato alla quotidianità, il noto attore italiano si è confrontato con la sua donna. Stando a quanto riportato da varie fonti sul web, la coppia si sarebbe resa protagonista di un’accesissima lite durante un viaggio in treno, con la Duran che è arrivata a lanciare la fede nuziale addosso all’uomo.

Giunti a questo punto, le parole che di recente ha pronunciato Manila dall’interno della casa potrebbero trovare presto riscontro. Mentre stava chiacchierando insieme a Jessica infatti, la Nazzaro ha espresso la sua teoria riguardante la situazione di Belli: “Ho una mia ipotesi che potrebbe diventare realtà. Se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro fidatevi…”.

La sua interlocutrice però, ha immediatamente spento questo tipo di ipotesi semplicemente per il fatto che, secondo il suo pensiero, la Duran perdonerà suo marito al cento per cento: “Delia non lo perdona? Amore, avranno già sco**to e saranno a ridere per la loro grande figura che hanno fatto durante la diretta”, ha esclamato la Selassié.

Per il momento sembra dunque alquanto improbabile un suo nuovo ingresso nella casa più spiata d’Italia, mentre appare molto più realistica l’ipotesi di un confronto con Soleil, soprattutto considerando il modo burrascoso in cui i due si sono salutati dopo l’addio di Alex.