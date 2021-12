Michelle Hunziker, la rivelazione strappalacrime della showgirl: un’infanzia passata in ospedale

La nota conduttrice elvetica ha rivelato ai suoi seguaci di aver trascorso un’infanzia durante la quale è stata spesso ricoverata in ospedale

La confessione di cui si è resa autrice Michelle ha riscosso un enorme clamore mediatico, per via del racconto di alcuni aneddoti appartenenti al suo passato che nessuno o quasi conosceva. Le sue parole sono arrivate direttamente dal suo profilo verificato di Instagram, dove raccoglie il seguito di oltre cinque milioni di utenti.

Attualmente è impegnata alla conduzione di “All Together Now”, programma delle reti Mediaset che è giunto alla sua quarta edizione. Le riprese sono cominciate il 31 ottobre, con l’ultima puntata che invece è prevista per la data del 19 dicembre. La finalissima è dunque ormai imminente, con i telespettatori che sono curiosi di conoscere il nome del vincitore.

La giuria di quest’anno è la stessa della passata stagione, così come il meccanismo della gara che è rimasto invariato. In gioco sono rimasti soltanto sette concorrenti, i quali tra un paio di giorni si sfideranno per cercare di raggiungere il tanto ambito successo.

Michelle Hunziker, una confessione da pelle d’oca

L’ex moglie di Eros Ramazzotti, come già accennato in precedenza, ha deciso di raccontare alcuni dettagli relativi alla sua infanzia. Già in passato la conduttrice ha dimostrato di essere molto aperta nei confronti dei suoi fans, con i quali intrattiene un ottimo rapporto attraverso i social network.

Appena una manciata di ore fa, la showgirl svizzera ha confessato di aver trascorso diverso tempo per ospedali, nel periodo in cui era ancora una bambina: “Ho fatto un sacco di tempo negli ospedali svizzeri da bimba”, ha esordito Michelle, per poi spiegare i tanti problemi di salute che ha incontrato all’epoca.

“Non so se ve l’ho raccontato, ma io da piccola ho fatto un sacco di interventi. Ho avuto l’ernia inguinale, l’appendicite, poi mi faceva malissimo la mano quindi non riuscivano a diagnosticarmi un tunnel carpale”, le parole con cui la Hunziker ha descritto le varie operazioni a cui si è sottoposta.

Oltre a quanto affermato finora, la presentatrice ha rivelato che i medici hanno ritenuto opportuno farle una radiografia all’età di nove anni. Il risultato del test è stato stupefacente, visto che alla piccola Michelle furono trovate due costole in più rispetto a quelle che tutti noi abbiamo: “Mi hanno trovato due costole in più. Rendetevi conto: due costole in più”.