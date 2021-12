Qui era giovanissima, oggi è un’artista di immensa fama: ecco di chi si tratta

Come vediamo nella foto, da giovane era una bellissima ragazza che, con il passare del tempo, è diventata una grande artista

La voce della cantante a cui facciamo riferimento è letteralmente inconfondibile, motivo per cui al giorno d’oggi è considerata una colonna portante della musica nostrana. La straordinaria carriera di cui si è resa protagonista è cominciata più di sessanta anni fa, per l’esattezza nel lontano 1960.

Da allora ha scritto pezzi di storia indelebili, incidendo la bellezza di trentadue album in totale, ultimo dei quali pubblicato nel 2020 con il titolo di “Le mie canzoni più belle”. All’interno dell’opera troviamo alcuni dei suoi brani più rappresentativi, riportati alla luce attraverso una nuova versione in chiave più moderna.

Ecco chi è la ragazza della foto

Il personaggio di cui stiamo parlando oggi è Iva Zanicchi, conosciuta anche con il soprannome di “Aquila di Ligonchio”, derivante dal nome della piccola frazione di un comune in provincia di Reggio Emilia che le ha dato i natali. I numeri che ha fatto registrare nel corso della sua attività professionale parlano da soli.

Innanzitutto è la donna che ha vinto più Festival di Sanremo nella storia, potendo vantare ben tre successi arrivati rispettivamente nel 1967, 1969 e nel 1974. In tutto ha preso parte alla fase finale della celebre kermesse canora in sette occasioni, di cui la più recente risale al 2003. Anche nel 2009 è tornata nella città ligure famosa per i fiori, tuttavia il suo pezzo intitolato “Ti voglio senza amore” è stato eliminato.

Proprio in questi giorni però, il nome di Iva è stato ufficializzato all’interno della lista dei partecipanti alla prossima edizione della manifestazione sanremese. Naturalmente sulla canzone con cui si esibirà sul palco del Teatro Ariston c’è il massimo riserbo, fatta eccezione per il titolo che è “Voglio amarti”.

Iva Zanicchi e le recenti esperienze professionali

Recentemente la Zanicchi è stata intervista dal settimanale “Oggi”, sulle cui pagine si è resa autrice di una frecciata ai danni di un suo noto collega, vale a dire Claudio Baglioni. Qualche settimana fa infatti, è andato in onda il programma diretto dalla cantante sulle reti Mediaset intitolato “D’Iva”.

Di fronte alle critiche per lo scarso share ottenuto, l’artista si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa, confrontando gli ascolti della sua trasmissione con quella del cantautore romano: “È andato male? E allora cosa dovrebbe dire Baglioni che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?”, ha tuonato l’ottantunenne di Ligonchio, prima di rincarare la dose: “Ma ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero, con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli. Io al confronto ho ricevuto quattro amici a casa”.