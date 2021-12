Sapete quanto guadagna Simona Ventura? Si parla di cifre vertiginose

Simona Ventura è una delle conduttrici di maggior successo dell’intero panorama televisivo italiano. Andiamo a scoprire i suoi guadagni

Super Simo, detta così anche per via della sua grande vitalità, è una di quei personaggi della tv che riesce sempre a riscuotere una elevata simpatia verso i telespettatori che seguono i suoi programmi. Le doti della Ventura sono infatti molteplici, a partire dalla professionalità fino ad arrivare alla precisione con cui svolge i suoi incarichi, passando ovviamente per l’indubbia simpatia che la contraddistingue.

Oltre a quanto affermato finora, c’è da dire che il carattere della conduttrice è forte e determinato, dato che quando si è trattato di esporre i propri pensieri non si è mai tirata indietro, anche a costo di utilizzare dei toni piuttosto forti durante le discussioni di cui si è resa protagonista nel corso della sua brillante carriera.

Al momento Simona si trova al timone di un programma che ha preso piede a partire da quest’anno all’interno della programmazione televisiva dei canali Rai. Il format, guidato da lei al fianco della sempre eccezionale Paola Perego, si chiama “Citofonare Rai 2”, trasmesso ogni mattina dal lunedì al venerdì proprio sulle frequenze del secondo canale della tv di Stato.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Elisabetta Gregoraci, outfit provocante con aperture da sogno: stacco di coscia imperioso

Ecco i guadagni di Simona Ventura

Tra i programmi di maggior successo diretti in passato dall’ex moglie di Stefano Bettarini non possiamo non citare “Quelli che il calcio”, una trasmissione a tema calcistico che di recente è stata soppressa dalla Rete in via definitiva a causa di uno share bassissimo, dovuto soprattutto al cambiamento di fascia oraria.

In molti la ricordano anche alla conduzione de “L’Isola dei Famosi”, reality show che in Italia ha visto la sua alba proprio sotto la sapiente guida di Super Simo. In seguito invece, per la precisione nel 2016, la Ventura è salpata per le spiagge dell’Honduras per prendere parte in qualità di concorrente a quella che è stata l’undicesima edizione del format. Per la cronaca, la sua esperienza è durata trentaquattro giorni, prima di venire eliminata al televoto.

Tutti questi incarichi le hanno permesso di guadagnare delle cifre ingenti, nonostante non ci è dato sapere esattamente a quanto ammontino i suoi incassi. Secondo quanto riportato da Dagospia qualche tempo fa, soltanto per presentare “The Voice” si sarebbe intascata circa un milione di euro. Stando ad un’altra indiscrezione invece, la sua avventura di cui abbiamo appena parlato sull’Isola dei Famosi le sarebbe fruttata una somma intorno ai seicentomila euro, anche se va sottolineato come in entrambi i casi si tratti soltanto di voci di corridoio mai ufficialmente confermate.