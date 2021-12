Adriana Volpe fa a pezzi Giancarlo Magalli: il tribunale condanna il conduttore

L’opinionista del Grande Fratello Vip ha vinto la causa contro il noto presentatore televisivo. Andiamo a scoprire i dettagli della sentenza

La querelle tra la Volpe e Magalli è nata diverso tempo fa, quando entrambi partecipavano ancora alle riprese del programma targato Rai “I fatti vostri”. I due hanno lavorato a stretto contatto per più di sette anni, anche se i problemi sono iniziati già da prima. Tuttavia, come rivelato da Adriana, lei è stata in grado di sopportare, a differenza delle altre donne che hanno affiancato in precedenza lo showman.

“Io lavoravo con lui da 7/8 anni, sono durata, sono l’unica. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Lui le cambiava”, ha spiegato la presentatrice durante un’intervista rilasciata dopo che la lite divenne di dominio pubblico. Con il passare dei mesi tale dissidio ha continuato ad inasprirsi, con l’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip che ha preso la decisione di portare l’ex collega in tribunale.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> “Mi è piombata addosso all’improvviso”: la confessione sulla malattia di Alfonso Signorini

Il tribunale condanna Giancarlo Magalli

Alla fine di un lungo processo è arrivata la sentenza che ha condannato Magalli al risarcimento di una cifra pari a venticinquemila euro per aver commesso il reato di diffamazione aggravata. Nonostante la vicenda sia arrivata ad una svolta, la chiusura delle schermaglie potrebbe essere ancora lontana.

Proprio nella giornata di ieri infatti, la Volpe ha pubblicato un post sulla sua pagina di Instagram in cui ha da un lato sottolineato la gioia per la vittoria, mentre dall’altro ha attaccato il conduttore: “Caro Magalli, ieri il tribunale di Milano ti ha condannato per il reato di diffamazione aggravata. All’uscita invece di chiedermi scusa sei corso fuori a scrivere un post su Facebook tentando di distorcere e sminuire questa sentenza che invece ha una portata e peso straordinari”.

In seguito Adriana ha proseguito spiegando a tutti i suoi seguaci che i soldi che Giancarlo pagherà come risarcimento verranno da lei devoluti ad un’organizzazione che si batte contro la violenza sulle donne: “Sappi che i soldi che riceverò li verserò ad un’associazione che tutela le donne vittime di violenza perché questa è una battaglia che ho fatto non per i tuoi soldi ma per avere giustizia”, ha esclamato la presentatrice, per poi chiudere ricordando all’ex collega che ad aprile è attesa la sentenza del tribunale di Roma dove era stato rinviato a giudizio.