Uomini e Donne, Alessandro reagisce alla scelta di Andrea Nicole: le parole al veleno del cavaliere

Quella di Andrea Nicole Scavuzzo è stata una delle scelte più discusse degli ultimi tempi, a causa delle modalità con cui è avvenuta

Le polemiche che si sono generate dopo la decisione di Andrea Nicole non accennano a placarsi. In questo caso anche la stessa presentatrice del format è intervenuta per dire la sua, schierandosi pure lei insieme ai tanti detrattori della tronista. Maria infatti, è arrivata a chiederle se fosse sicura di volere accanto a sé un uomo come Ciprian, domanda che le ha posto proprio perché è convinta dell’errore commesso dalla ventinovenne.

Dal canto suo la Scavuzzo ha respinto ogni attacco, seppur con qualche difficoltà visti i forti toni utilizzati nei suoi confronti, affermando di essere decisa ad approfondire il rapporto con il sopracitato cavaliere. Come ribadito a più riprese dagli opinionisti del programma però, la tronista non si è comportata nel migliore dei modi, soprattutto nei riguardi dell’altro cavaliere, il cui nome corrisponde a quello di Alessandro Verdolini.

Quest’ultimo si è sentito tradito dalla ragazza, verso la quale provava un sentimento di fiducia fino a quando è successo il misfatto. Durante una serata di qualche giorno fa infatti, Ciprian si è recato sotto casa di Andrea Nicole senza nemmeno chiedere il consenso alla De Filippi, scatenando l’ira dell’intero parterre di “Uomini e Donne”.

La durissima reazione di Alessandro Verdolini

Dopo aver parlato delle reazioni da parte della padrona di casa e dei due storici opinionisti del dating show, adesso è arrivato il momento di conoscere in che modo Alessandro si è sfogato per ciò che è successo di recente tra quella che era la sua dama e l’altro cavaliere che alla fine è stato scelto.

Senza nascondere una certa amarezza, Verdolini innanzitutto non ha voluto ascoltare le spiegazioni di Ciprian, invitandolo a fare silenzio a più riprese. Tuttavia ha ammesso anche di non avere nessun tipo di rimpianto, anzi, piuttosto ha sottolineato di non voler avere niente a che fare con persone del genere.

Infine, il cavaliere ha ricordato come lui sia sempre stato corretto e trasparente, sia nei confronti della redazione che verso gli altri membri del parterre: “Io ogni cosa che facevo chiamavo la redazione. Non l’avrei mai pensata una cosa del genere. […] Non ho altre parole. Anzi forse ho parlato troppo, certe cose non meritano risposte e commenti. Si commenta da sola”.