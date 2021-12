Alberto Matano assente a sorpresa da “La vita in diretta”: ecco il motivo del suo forfait

Il presentatore de “La vita in diretta” sarà assente alle riprese del prossimo appuntamento. Andiamo a svelare insieme il motivo

Dall’arrivo di Alberto al comando del noto programma di Rai 1 c’è stato un netto cambio di tendenza, visto che fino a quel momento era un format in calo di quotazione, con un indice di ascolti sempre più basso. Con il suo ottimo lavoro però, il giornalista di Catanzaro è riuscito a cambiare le carte in tavola, modernizzando la trasmissione in modo da renderla più godibile agli occhi del pubblico da casa.

I risultati si sono visti in breve tempo, accolti naturalmente con grande entusiasmo da parte dei vertici della Rete televisiva di Stato. Ad oggi infatti, Matano è uno dei punti fissi del primo canale, dove ogni pomeriggio spadroneggia insieme ai vari ospiti che di volta in volta invita.

Dalla cronaca all’intrattenimento, il presentatore ha dimostrato di essere valido anche in un settore televisivo in cui si trattano argomenti più leggeri. Un esempio è la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, talent show che proprio ieri sera ha visto la sua puntata finale con la vittoria di Arisa e del suo compagno di danza Vito Coppola.

Alberto Matano costretto al forfait

Purtroppo però, il quarantanovenne ha dovuto assistere all’atto finale della trasmissione condotta da Milly Carlucci da casa, per lo stesso motivo per cui con ogni probabilità salterà anche le prossime puntate de “La vita in diretta”.

Egli infatti, al momento si trova in quarantena, poiché di recente è stato a contatto con un individuo contagiato dal Covid 19. In collegamento video da casa sua, Alberto ha spiegato di sentirsi bene e che il suo tampone è risultato negativo, ma in via precauzionale ha preferito non correre alcun rischio.

Ovviamente il presentatore si è vaccinato già da diverso tempo, ma in casi come questi la prudenza non è mai troppa. A questo punto è quasi certa la sua mancata presenza anche in occasione della ripartenza delle riprese de “La vita in diretta”. Tuttavia, già a partire dall’appuntamento di domani pomeriggio, Matano potrebbe comunque condurre il rotocalco targato Rai ma direttamente dalla sua abitazione, almeno fino a quando non sarà completamente sventata l’ipotesi di un suo contagio.