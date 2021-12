Cecilia Rodriguez in dolce attesa: ecco la verità sulla gravidanza | Le parole dell’argentina

Nelle ultime ore è circolata in rete la notizia secondo cui Cecilia Rodriguez sarebbe incinta. Vediamo insieme le sue parole a riguardo

Cecilia ed Ignazio sono sicuramente una delle coppie più apprezzate da parte degli amanti del gossip, grazie ad una storia d’amore che sta facendo sognare i loro numerosi fans da ormai diversi anni. I due infatti, finora si sono resi protagonisti di una splendida relazione sentimentale cominciata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che stando ad una serie di indiscrezioni presto potrebbe essere coronata con la gravidanza della showgirl.

Mentre sua sorella Belen ha già partorito la secondogenita, la fidanzata di Moser non è ancora diventata mamma, nonostante abbia una relazione amorosa ben più solida di quella della conduttrice di “Tu si que vales”. Quest’ultima infatti, come ben sappiamo si è lasciata con Antonino Spinalbese, ossia il padre della neonata Luna Marì.

A far scattare l’ipotesi che la più giovane delle sorelle Rodriguez fosse incinta sono stati alcuni indizi notati dai più attenti, come ad esempio un fermoimmagine che di recente l’argentina ha caricato sul suo account di Instagram, all’interno del quale è apparsa con un pancino da molti ritenuto sospetto.

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio

Un altro dettaglio che non è sfuggito a diversi suoi seguaci invece, consiste nella scelta di Cecilia di evitare di farsi la sauna, nonostante qualche giorno fa si trovasse in una splendida spa in compagnia del suo amato Ignazio. Vista l’insistenza delle voci relative alla sua gravidanza, la Rodriguez ha deciso di intervenire per fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda che tanto sta facendo parlare gli appassionati di cronache rosa.

Proprio mediante il suo seguitissimo profilo Instagram, con una storia la trentunenne ha smentito ogni tipo di indiscrezione: “Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono”. Con queste parole dunque, Cecilia ha finalmente messo un punto alla faccenda, anche se subito dopo ha continuato il suo discorso.

La sorella di Belen infatti, ha riferito ai suoi followers che il giorno in cui sarà in dolce attesa saranno messi al corrente: “Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità”.