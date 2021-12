Nina Moric, la confessione che lascia tutti senza parole: “… è morta”

La famosa modella nata a Zagabria ha condiviso un lungo messaggio con i suoi seguaci, pubblicato direttamente sul suo account di Instagram

L’ex moglie di Fabrizio Corona in questo momento non è impegnata in alcun programma televisivo, motivo per cui sta trovando molto tempo da trascorrere insieme a suo figlio Carlos Maria, come possiamo vedere dalle diverse storie caricate di recente da Nina sulla sua pagina Instagram.

Dopo le tante liti degli anni passati, finalmente la showgirl e l’ex re dei paparazzi sembrano aver ritrovato una certa pace, al punto da lanciarsi reciprocamente dei messaggi di stima e di affetto, in ricordo di quella che è stata la loro storia d’amore coronata con la nascita del bambino che ad entrambi ha cambiato la vita in positivo.

Nel 2014 la Moric ha intrapreso una relazione con un altro uomo, il cui nome corrisponde a quello dell’imprenditore e modello partenopeo Mario Luigi Favoloso. Circa sei anni più tardi invece, i due sono arrivati ad una rottura che, per usare un eufemismo, è stata piuttosto burrascosa. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi infatti, è arrivata ad accusarlo di maltrattamento e di violenza fisica, denunciando l’accaduto anche all’interno di alcuni dei salotti televisivi più famosi del palinsesto nostrano.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Il messaggio social di Nina Moric

Una manciata di ore fa la bellissima modella croata ha pubblicato un post a cui abbiamo accennato in precedenza. Attraverso la piattaforma di Instagram infatti, ha scritto un messaggio dal contenuto profondo anche se piuttosto misterioso.

“Ho imparato che se devi lasciare un luogo in cui hai vissuto e amato e dove tutti i tuoi anni passati sono sepolti in profondità, lascialo in qualsiasi modo tranne un modo lento, lascialo nel modo più veloce che puoi”, ha affermato la Moric, prima di continuare con il proseguo della pubblicazione.

Con queste parole Nina sembra voler mettere una pietra sul passato, rivolgendo il suo sguardo verso il futuro che l’aspetta: “Non tornare mai indietro e non credere mai che un’ora che ricordi è un’ora migliore perché è morta. Gli anni trascorsi sembrano sicuri, vinti, mentre il futuro vive in una nuvola, formidabile da lontano”, ha chiosato l’ex moglie di Fabrizio Corona, aggiungendo alle sue frasi una emoticon di un aeroplano in volo.