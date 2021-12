Pessime notizie per Valeria Marini: il destino della showgirl è appeso ad un filo

Dopo le nomination andate in scena nell’ultimo appuntamento del GfVip, Valeria Marini rischia seriamente di abbandonare il gioco

Senza dubbi la questione che ha fatto maggiormente discutere fin qui è quella legata al “triangolo” amoroso che ha avuto per diverse settimane come protagonisti Soleil, Alex e Delia. Nonostante gli ingressi dei nuovi concorrenti infatti, Alfonso Signorini ha comunque continuato a dare spazio alla storia che adesso potrebbe essere arrivata ad una conclusione.

Con l’addio dell’attore infatti, con ogni probabilità le attenzioni sulla vicenda andranno scemando, soprattutto perché gli stessi “vipponi” hanno manifestato un certo disappunto sentendosi in qualche modo trascurati a vantaggio dei tre personaggi sopracitati. Tuttavia, anche se Belli ha lasciato il gioco, nulla ha impedito al presentatore del reality show di organizzare un confronto tra l’ex gieffino e Soleil.

Messo da parte il capitolo di cui abbiamo parlato fin qui, nel corso della puntata di venerdì 17 dicembre abbiamo assistito a diversi altri episodi degni di nota. Uno di questi è l’abbandono di Aldo Montano, che ha ringraziato tutti per la bella esperienza ma al tempo stesso ha affermato di sentire la necessità di tornare a casa per riabbracciare la sua famiglia.

Valeria Marini a rischio eliminazione

A differenza del campione di scherma, Manila Nazzaro ha cambiato idea all’ultimo momento, decidendo di rimanere in gioco nonostante inizialmente sembrava orientata verso l’idea di lasciare. Dopo aver parlato con suo marito infatti, l’ex Miss Italia si è sentita ricaricata e, dunque, pronta per continuare quest’avventura.

Le scelte dei vari concorrenti sono state accolte con diversi tipi di reazioni. Mentre l’uscita di Aldo è dispiaciuta a quasi tutti i “vipponi”, l’esclusione di Alex Belli è stata accompagnata da un certo entusiasmo collettivo. Una che si è dichiarata felice ad esempio è proprio Valeria Marini, secondo la quale con la presenza dell’attore si respirava un’aria più pesante. Le sue parole hanno trovato riscontro in quelle di Katia Ricciarelli, che è d’accordo sul fatto che adesso l’atmosfera è ben più tranquilla rispetto a prima.

Anche se Valeria sta man mano legando con alcuni dei concorrenti ancora in gioco, nell’ultima puntata andata in onda fin qui è finita in nomination. Considerando che quest’ultima partecipa al reality insieme a Giacomo Urtis (come se fossero un unico giocatore), adesso entrambi rischiano seriamente di abbandonare la casa. Oltre a loro però, in nomination ci sono altri sei “vipponi”, vale a dire Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Adesso la sorte della showgirl romana è nelle mani del pubblico votante che deciderà se farla restare o meno.