Stefano De Martino, la confessione sul passato con Belen: “È stato avvilente…”

Stefano De Martino è tornato a parlare di alcuni aspetti della sua storia sentimentale con Belen Rodriguez. Vediamo le sue parole in merito

Dopo aver iniziato la carriera artistica come ballerino, con il passare degli anni Stefano si sta cimentando anche in diversi altri settori appartenenti al mondo dello spettacolo. Quest’anno ad esempio è stato il conduttore di “Stasera tutto è possibile”, varietà televisivo che è stato trasmesso sulle frequenze dei canali Rai.

Soltanto qualche settimana fa invece ha terminato il suo tour insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, i quali hanno portato in giro per i teatri italiani il loro spettacolo intitolato “Che coppia noi tre”. A partire dalla data del prossimo 28 di dicembre, De Martino tornerà ancora una volta sul piccolo schermo.

Egli infatti, sarà alla guida di una trasmissione che prende il titolo di “Bar Stella”, titolo assegnato al format in ricordo del bar posseduto da suo nonno molti anni fa, all’interno del quale quando era piccolo ha trascorso diverso tempo. Tutti i suoi numerosissimi fans quindi, avranno l’occasione di seguirlo tra appena una manciata di giorni nuovamente su Rai 2.

Leggi qui -> Belen Rodriguez, dopo la nascita della figlia arriva il lutto: le lacrime a fiumi

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Stefano De Martino e la confessione su Belen Rodriguez

Tralasciando la sua attività professionale che a quanto pare è sempre più florida, è arrivato il momento di parlare di alcuni aspetti più personali legati alla vita del talentuoso ballerino campano. Dopo la storia d’amore con Belen, culminata con la nascita di loro figlio Santiago, Stefano non ha più intrapreso delle relazioni sentimentali degne di nota.

Al contrario della sua ex infatti, che tra l’altro di recente ha lasciato anche Antonino Spinalbese, il trentaduenne di Torre Annunziata ha preferito dedicare le sue energie alla carriera ed al suo unico erede messo al mondo finora.

È proprio grazie ai suoi sforzi, abbinati all’indubbia bravura, che Stefano ha conquistato la stima da parte del pubblico nostrano, il quale in precedenza lo riconosceva soltanto per essere il compagno della celebre showgirl nata in sud America.

Durante un’intervista concessa a “Repubblica”, il simpatico conduttore è tornato a parlare di quel periodo: “Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A ventitré anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro“, ha affermato il ballerino, per poi concludere la sua spiegazione: “Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”.