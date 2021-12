Uomini e Donne, Maria De Filippi ha deciso: ecco chi siederà sul trono

Stando alle anticipazioni, la conduttrice del dating show avrebbe scelto il nome del prossimo tronista di “Uomini e Donne”

Quella circolata di recente è un’indiscrezione che ha destato molto scalpore nei confronti del pubblico della trasmissione condotta dalla De Filippi, in quanto c’è sempre tanta curiosità quando si tratta di scoprire il volto del nuovo tronista.

In questo caso la decisione sarebbe stata presa da Maria in prima persona, in quanto crede fortemente nel potenziale del prescelto. Quest’ultimo è un personaggio già noto ai telespettatori del format che va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì sulle frequenze delle reti Mediaset.

Un altro episodio di grande interesse è stato il bacio che Gemma Galgani si è scambiata con il cavaliere con cui da poco ha intrapreso una bella conoscenza. L’uomo si chiama Leonardo ed è giunto nel parterre di “Uomini e Donne” proprio con l’intenzione di corteggiare la ormai celebre dama torinese, nemica numero uno di Tina Cipollari.

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Maria De Filippi ha scelto il nuovo tronista

Come al solito durante il weekend le riprese di “Uomini e Donne” vengono interrotte, per poi ripartire direttamente lunedì al consueto orario. Tuttavia, grazie alle recenti anticipazioni conosciamo qualche dettaglio di quella che sarà la prossima puntata.

A quanto pare la tronista Roberta Giusti avrebbe deciso di uscire dal programma insieme a Samuele Carniani, interrompendo pertanto la conoscenza con l’altro cavaliere. La vera notizia però è che sarà proprio quest’ultimo a sedere sul trono. Il suo nome corrisponde a quello di Luca Salatino, un ragazzo romano di ventinove anni che in breve tempo è entrato sia nel cuore di Maria che in quelli dei telespettatori.

Poco dopo aver ricevuto una grande delusione per via della scelta di Roberta, a rincuorare l’ormai ex corteggiatore è stata la padrona di casa, la quale gli ha domandato se volesse diventare il nuovo tronista. Luca ha accettato la proposta della moglie di Maurizio Costanzo, riscuotendo un forte applauso da parte dei presenti in studio.

Il ventinovenne andrà dunque a sedersi al fianco dell’altro tronista del programma, vale a dire Matteo Ranieri, il quale di recente si è scambiato un bacio con Martina Viali, scatenando in tal modo la reazione di Federica