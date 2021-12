Ballando con le stelle, Morgan perde le staffe in diretta: la pesante accusa nei confronti della giuria

Al termine della sua esibizione, Morgan si è lanciato all’attacco dei giudici di “Ballando con le stelle”. Ecco cosa ha detto nello specifico

L’edizione di quest’anno di “Ballando con le stelle” è terminata proprio ieri sera, alla fine di una gara entusiasmante in cui abbiamo visto sfidarsi a colpi di danza diversi protagonisti del mondo dello show business al fianco degli esperti del mestiere. Come al solito, anche la finalissima ha regalato al pubblico da casa molte sorprese.

Il primo colpo di scena di cui parliamo è ovviamente la strepitosa vittoria di Arisa insieme al suo Vito Coppola. La coppia inizialmente non era data tra le favorite ma, con il passare delle settimane, i due hanno trovato sempre più affiatamento sia dal punto di vista prettamente legato al ballo ma anche per quel che riguarda il lato umano.

I giudici hanno deciso di premiare il loro grande impegno e la loro coesione, dimostrata anche nei momenti più delicati come ad esempio quando la talentuosa cantante italiana ha subito un infortunio al piede che, nonostante il dolore, non le ha impedito di raggiungere un successo eccezionale.

Morgan scatena il panico

Se da un lato c’è stata la grande gioia di Arisa e del suo partner di ballo, dall’altro va segnalata la reazione opposta da parte di Morgan, uscito sconfitto proprio dalla sfida contro l’artista genovese. L’uomo ha fatto naturalmente i complimenti ai vincitori, affermando che il loro sia stato un successo meritato, ma subito dopo si è voluto togliere ben più di un sassolino dalla scarpa nei confronti di alcuni membri della giuria.

A finire sotto il mirino delle sue parole taglienti sono stati Guillermo Mariotto e la solita Selvaggia Lucarelli, rei secondo Morgan di non essere imparziali nelle loro votazioni: “Milly, posso dire una cosa? Io ho fatto tanti esami nella vita, al conservatorio, all’università, e due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati!”, ha tuonato l’ex membro dei Bluvertigo rivolgendosi direttamente alla padrona di casa del programma.

In seguito però, il cantante ci è andato ancora più pesante, lasciando così la gara tra le tante polemiche: “Perché voi non avete assolutamente la capacità di giudicare. Non vi intendete di questa materia. Spero che l’anno prossimo non sarete più qui a rubare gli stipendi a gente che dovrebbe stare lì! Non ci capite nulla! Siete anti-artistici”, le parole utilizzate da Morgan per sfogarsi pronunciate all’indirizzo dei due giudici che non gli sono andati a genio fin dalla prima puntata del format.