LDA, il drammatico ricordo dell’allievo di Amici: “In sala operatoria…”

Il figlio di Gigi D’Alessio, durante le riprese dell’ultima puntata di “Amici”, ha svelato un doloroso ricordo appartenente al suo passato

Luca è uno degli allievi di questa edizione di “Amici di Maria De Filippi” che maggiormente sta catalizzando le attenzioni del pubblico nei suoi riguardi. Nel giro di poco tempo infatti, il ragazzo è già riuscito a stabilire un record. Egli è lo studente del celebre talent show che si è aggiudicato un disco d’oro nel minor tempo possibile in assoluto, abbattendo il primato che fino a poche settimane fa era nelle mani di Sangiovanni.

Il singolo che gli ha permesso di riscuotere questo successo pazzesco si intitola “Quello che fa male”. Il brano ha superato la soglia delle trentacinquemila vendite, motivo per cui gli è stata riconosciuta la prestigiosa certificazione del disco d’oro.

Sicuramente il talento è di famiglia a casa D’Alessio, anche se Luca per raggiungere i livelli di bravura e di fama del padre ha ancora molta strada da percorrere. Per il momento comunque si sta godendo le prime soddisfazioni, le quali hanno riempito di gioia Rudy Zerbi, il professore che lo ha accolto sotto la sua ala protettiva.

Il racconto di Luca D’Alessio

Domenica pomeriggio è andato in onda il tradizionale appuntamento con le riprese di “Amici”, durante il quale si sono tenute diverse sfide tra i vari allievi della scuola. Oltre ai consueti colpi di scena, uno dei momenti più intensi della puntata è stato quando LDA ha confessato un aneddoto risalente al periodo della sua infanzia.

Nel corso dell’ennesimo capitolo della saga del talent show presentato dalla De Filippi, il figlio di Gigi D’Alessio ha ricevuto un pacco regalo proveniente dalla sua famiglia, all’interno del quale ha trovato un pupazzo che gli ha ricordato un periodo negativo della sua vita: “Non ci credo, questo è Azzurrino!”, ha esclamato Luca, prima di spiegare le origini della vicenda.

“Questo pupazzo mi è stato regalato quando mi operai da bambino, avevo una cosa abbastanza grave. L’ho portato in sala operatoria con me”, la confessione con cui il giovane artista ha rivelato un dettaglio sconosciuto al grande pubblico. Tuttavia, il diciottenne non ha approfondito la questione, pertanto non sappiamo il motivo per cui sia stato costretto a finire sotto i ferri quando era ancora un bambino.