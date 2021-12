Ve la ricordate Marianella Bargilli, ex concorrente del Grande Fratello 3? Ecco com’è diventata

Marianella Bargilli è stata una concorrente della terza edizione del Grande Fratello. A distanza di tanti anni, ecco com’è al giorno d’oggi

Nata all’inizio degli anni settanta in un paesino toscano in provincia di Livorno, Marianella fin da giovane ha espresso il suo desiderio di entrare a far parte del mondo dello show business, cominciando i suoi studi teatrali grazie ai quali è arrivata in seguito a coronare il suo sogno.

Nonostante sia prevalentemente famosa come attrice di teatro, la Bargilli in alcune occasioni è salita anche sul set cinematografico, come ad esempio nel 1999, quando ha avuto un ruolo all’interno della pellicola diretta dal regista e produttore britannico Ridley Scott, intitolata “Hannibal”.

Nel 2003 invece, la cinquantenne è entrata nella casa più spiata d’Italia, partecipando a quella che è stata la terza edizione del Grande Fratello. In quell’occasione la finalissima le è sfuggita di pochissimo, con la vittoria che è andata a Floriana Secondi. La sua avventura tuttavia è da ricordare anche per la breve relazione intrapresa con Luca Argentero, uno dei volti cinematografici più noti al giorno d’oggi. I due si sono lasciati al termine del reality show, con la Bargilli che in seguito si è sposata con un uomo dal quale però si è separata anni dopo.

Cosa ha fatto Marianella Bargilli dopo il Grande Fratello?

Dopo la lunga avventura durata più di tre mesi tra le mura della casa di Cinecittà, Marianella ha ripreso in mano la sua brillante carriera teatrale. Grazie al suo talento infatti, ha interpretato una miriade di parti di rilievo all’interno di molti spettacoli, spostandosi in giro per l’Italia, e non solo, per esibirsi davanti alle grandi platee.

Al giorno d’oggi non conosciamo la sua situazione sentimentale, tuttavia siamo a conoscenza delle varie attività che ha svolto recentemente. Proprio quest’anno ha recitato una parte nella commedia di Pirandello “Uno, nessuno e centomila”, mentre appena un paio di mesi fa ha interpretato Fedra di Racine all’interno del Teatro Olimpico di Vicenza.

Per concludere, nel corso della sua carriera ha realizzato anche qualche trasmissione televisiva, tra cui ricordiamo “Tournée”, andata in onda diversi anni fa sulle frequenze dei canali Sky. Inoltre, recentissimamente, ha preso parte alle riprese di “Tramonto a Nord Ovest”, con regia di Luisa Porrino.